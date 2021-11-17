Zara стала самым модным брендом 2021 года

По данным исследования, проведенного с помощью генерации данных поиска Google за последние 12 месяцев, бренд Zara занял первое место в 37 странах мира по популярности среди покупателей. На втором месте оказался Nike, а на третьем — Zalando.

По сравнению с аналогичными данными за прошлый год, где самыми востребованными марками среди потребителей были Louis Vuitton, Gucci и Chanel, аналитики пришли к выводу, что за последний год у покупателей изменилось представление о выборе одежды.

“Zara начала культ среди людей, следящих за модой, благодаря быстрому воспроизведению тенденций, цветов и дизайнов, которые появляются на подиумах. Эта марка представлена в 88 странах и имеет более 2,2 тысячи магазинов по всему миру. Неудивительно, что этот бренд пользуется настолько высокой популярностью”, — высказался эксперт Money.



