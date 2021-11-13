Как правильно отвечать на вопрос: “Когда за вторым?”(3)
Пользовательница Реддита с ником Ghibli_Mom27 поделилась в родительском сообществе своей проблемой.
“Мне 29, а моей дочери два. Роды были супертравматичными и закончились экстренным кесаревым сечением, которое буквально спасло моей девочке жизнь. После этого я сказала своему мужу, что больше не хочу детей. Он согласился с моим решением, потому что день родов был ужасным для нас обоих. Но все вокруг, от друзей и родни до совершеннейших незнакомцев, спрашивают: когда мы родим второго ребенка?
Мы честно отвечаем, что не рассматриваем такую возможность, и объясняем, почему, но нам говорят: „О нет, ей же будет одиноко!” Я — единственный ребенок в семье. Мой отец был военным, он постоянно был в разъездах, и я его почти не видела с года до пяти. Однако, не имея никаких сиблингов, я получала достаточно общения в школе и церкви. И я на собственном опыте убедилась, что для моей дочери это не станет проблемой.
Как мне вежливо сообщить людям, что моей дочери не нужны сиблинги? Это, конечно же, наше личное дело, но надоело постоянно выслушивать одно и то же”, — написала Ghibli_Mom27.
Мы собрали наиболее интересные ответы участников сообщества, объединив их по особенностям подхода к собеседникам.
Тактика: перевести внимание на собеседника
“Почему бы вам самим не завести ребеночка? Тогда они смогли бы играть вместе. Присматриваем по очереди, но когда они у вас: подгузники, еда и лекарства — с вас”. (c) momma_bear
“Вы за это заплатите? Ребенок — это дорого”. (c) Thats_what_im_saiyan
“Вы нам его родите?” (c) Outrageous_Relief_77
“С моей мамой сработало: “А ты будешь за ними присматривать?”” (c) SunnyRyter
Тактика: честный ответ
“Не надо никого оскорблять, но что от вас требуют? Рискнуть своей жизнью и жизнью гипотетического ребенка, чтобы подарить сиблинга вашей дочери? Просто скажите им: “Я чуть не умерла вместе с дочкой, пока ее рожала!” И дополните это сердитым взглядом”. (c) bear_n_gater
“Вежливо: “Спасибо, ваше мнение очень важно для нас”. Не очень вежливо: “Наша семья сделала свой выбор, спасибо””. (c) Okay_Pineapple
Тактика: послать лесом
“Вам не надо быть вежливой, потому что невежливо себя ведут они”, — написала одна из читательниц. И под этим готовы подписаться очень многие.
Если все оскорбительные варианты ответов сложить в мешок и написать на нем “Идите лесом!” — он перевесит все изящные, юмористические и честные реплики вместе взятые.
Советов послать вопрошающих куда подальше было так много, что один комментатор спросил: “Почему вам так нравится идея отвечать намеренной грубостью людям, которые оскорбили вас ненамеренно?”
Ведь многие указывали, на то, что…
Люди постоянно зачем-то спрашивают о количестве детей
“Люди всегда недовольны количеством ваших детей (исключение: у вас есть два разнополых ребенка). Смотрите сами:
Ноль — “Почему у вас нет детей?”
Один — “Ему нужен сиблинг, иначе он вырастет избалованным!”
Два-три однополых ребенка — “А вы не хотите девочку/мальчика?”
Четыре и больше — “Когда вы планируете остановиться?” (c) bring_back_my_tardis