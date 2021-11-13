Как правильно отвечать на вопрос: “Когда за вторым?”

Пользовательница Реддита с ником Ghibli_Mom27 поделилась в родительском сообществе своей проблемой.

“Мне 29, а моей дочери два. Роды были супертравматичными и закончились экстренным кесаревым сечением, которое буквально спасло моей девочке жизнь. После этого я сказала своему мужу, что больше не хочу детей. Он согласился с моим решением, потому что день родов был ужасным для нас обоих. Но все вокруг, от друзей и родни до совершеннейших незнакомцев, спрашивают: когда мы родим второго ребенка?

Мы честно отвечаем, что не рассматриваем такую возможность, и объясняем, почему, но нам говорят: „О нет, ей же будет одиноко!” Я — единственный ребенок в семье. Мой отец был военным, он постоянно был в разъездах, и я его почти не видела с года до пяти. Однако, не имея никаких сиблингов, я получала достаточно общения в школе и церкви. И я на собственном опыте убедилась, что для моей дочери это не станет проблемой.

Как мне вежливо сообщить людям, что моей дочери не нужны сиблинги? Это, конечно же, наше личное дело, но надоело постоянно выслушивать одно и то же”, — написала Ghibli_Mom27.

Мы собрали наиболее интересные ответы участников сообщества, объединив их по особенностям подхода к собеседникам.

Тактика: перевести внимание на собеседника



“Почему бы вам самим не завести ребеночка? Тогда они смогли бы играть вместе. Присматриваем по очереди, но когда они у вас: подгузники, еда и лекарства — с вас”. (c) momma_bear

“Вы за это заплатите? Ребенок — это дорого”. (c) Thats_what_im_saiyan

“Вы нам его родите?” (c) Outrageous_Relief_77

“С моей мамой сработало: “А ты будешь за ними присматривать?”” (c) SunnyRyter

Тактика: честный ответ



“Не надо никого оскорблять, но что от вас требуют? Рискнуть своей жизнью и жизнью гипотетического ребенка, чтобы подарить сиблинга вашей дочери? Просто скажите им: “Я чуть не умерла вместе с дочкой, пока ее рожала!” И дополните это сердитым взглядом”. (c) bear_n_gater