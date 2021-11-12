Нужна ваша помощь! 13-летнему Кевину срочно необходима операция в Германии
Кевин родился раньше срока и в результате родовой травмы у него диагностирован детский церебральный паралич, или паралич двух конечностей, из-за чего ребенок очень ограничен в движениях. На сегодняшний день мальчик передвигается с помощью костылей, но еще три года назад он совсем не мог двигаться самостоятельно и был в инвалидной коляске.
Теперь Кевину для улучшения подвижности и уменьшения спастичности необходима операция на спинном мозге — селективная дорсальная ризотомия. Операция нужна срочно, так как мальчику уже 13 лет и сейчас последний момент для того, чтобы лечение дало наилучшие результаты.
Медицинские расходы, связанные с операцией на спинном мозге в Германии, покрываются Больничной кассой Эстонии, но другие расходы (дорожные расходы, проживание и т. д.) семья должна оплатить сама.
Поездка Кевина на лечение в немецкий Бонн для проведения селективной
дорсальной ризотомии вместе с дорожными расходами обойдется почти в 3000 евро. Местное самоуправление пообещало поддержать поездку Кевина на лечение суммой в 1000 евро, но оставшуюся часть семья, воспитывающая больного ребенка, должна найти сама.
На протяжении многих лет Кевин и его семья упорно трудились, занимаясь
физиотерапией, лечебной гимнастикой и другими тренировками, чтобы отказаться от инвалидной коляски и достичь нынешних результатов… Сделаем же вместе так, чтобы мальчик добился еще большего!
Кевину можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный счёт Детского Фонда и указав в пояснении “Кевин”:
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив на благотворительный номер Детского Фонда. Сумма пожертвования будет добавлена в телефонный счёт за текущий месяц:
позвонив 900 5025, жертвуешь 5 евро
позвонив 900 5100, жертвуешь 10 евро
позвонив 900 5500, жертвуешь 50 евро