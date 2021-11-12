Нужна ваша помощь! 13-летнему Кевину срочно необходима операция в Германии

Кевин родился раньше срока и в результате родовой травмы у него диагностирован детский церебральный паралич, или паралич двух конечностей, из-за чего ребенок очень ограничен в движениях. На сегодняшний день мальчик передвигается с помощью костылей, но еще три года назад он совсем не мог двигаться самостоятельно и был в инвалидной коляске.

Теперь Кевину для улучшения подвижности и уменьшения спастичности необходима операция на спинном мозге — селективная дорсальная ризотомия. Операция нужна срочно, так как мальчику уже 13 лет и сейчас последний момент для того, чтобы лечение дало наилучшие результаты.

Медицинские расходы, связанные с операцией на спинном мозге в Германии, покрываются Больничной кассой Эстонии, но другие расходы (дорожные расходы, проживание и т. д.) семья должна оплатить сама.

Поездка Кевина на лечение в немецкий Бонн для проведения селективной

дорсальной ризотомии вместе с дорожными расходами обойдется почти в 3000 евро. Местное самоуправление пообещало поддержать поездку Кевина на лечение суммой в 1000 евро, но оставшуюся часть семья, воспитывающая больного ребенка, должна найти сама.

На протяжении многих лет Кевин и его семья упорно трудились, занимаясь

физиотерапией, лечебной гимнастикой и другими тренировками, чтобы отказаться от инвалидной коляски и достичь нынешних результатов… Сделаем же вместе так, чтобы мальчик добился еще большего!

Кевину можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный счёт Детского Фонда и указав в пояснении “Кевин”:

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

или позвонив на благотворительный номер Детского Фонда. Сумма пожертвования будет добавлена в телефонный счёт за текущий месяц:

позвонив 900 5025, жертвуешь 5 евро

позвонив 900 5100, жертвуешь 10 евро

позвонив 900 5500, жертвуешь 50 евро