Книга рекордов Гиннесса зафиксировала самые преждевременные роды в истории

Мальчику уже год и четыре месяца, но в Книге рекордов Гиннесса запись о нем появилась только сейчас.

Обычно беременность длится 40 недель, но Кертис и его сестра Касия появились на свет практически на половине положенного срока.

Дети были помещены в реанимацию, но девочка умерла через день после рождения. Кертису врачи давали менее 1% шансов на выживание. То, что произошло дальше, даже медики называют чудом.



Через три месяца мальчика отключили от аппарата искуственной вентиляции легких, а в апреле этого года он был выписан из больницы, где провел 275 дней.

По словам медиков, за это время была проведена большая работа, вплоть до того, что ребенка, который почти год питался через трубочку, надо было научить самостоятельно жевать и глотать.

“Возможность забрать Кертиса домой, где его ждали мои старшие дети, — самый незабываемый момент моей жизни”, — сказал мать мальчика Мишель Батлер.

Кертису все еще нужна кислородная поддержка и трубочка для питания, но в целом врачи высоко оценивают состояние его здоровья.



Предыдущий рекорд преждевременно родившегося и выжившего младенца уступает показателям Кертиса лишь на 24 часа. За месяц до Кертиса в штате Висконсин на свет появился Ричард Хатчинсон на сроке в 21 неделю и 2 дня.





До этого рекорд оставался непобитым на протяжении 34 лет после появления на свет младенца в Канаде на сроке в 21 неделю и 5 дней.