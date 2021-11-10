ФОТО | Старый завод "Пыхьяла" в Копли — новая модная мекка столицы? Эстонские дизайнеры распахнули двери своих студий

Старый заводской комплекс полностью преобразился. Теперь это место, куда стоит поехать на выходных погулять, выпить кофе и съесть булочку в Karjase Sai или же что-нибудь покрепче в баре BOTIK, отобедав в Kopli Köök. Кроме того, в бывших заводских помещениях часто проводятся различные мероприятия — выставки и фестивали.

Конечно же, любое уважающее себя место отдыха не обходится без магазинов, но так как место модное, то и магазины под стать. В "Пыхьяла" находится около сотни студий, в которых в том числе обосновались и открыли свои представительские магазины талантливые эстонские дизайнеры.

По словам Лийс Серк — одной из тех, кто стоит за возрождением завода, модная тусовка образовалась на "Пыхьяле" естественным образом. То есть создатели новой концепции завода не концентрировались на дизайне одежды и украшений, но дизайнеры сами нашли свой путь сюда.

"В один момент просто пришлось признать, что собралась действительно вдохновляющая компания и образовалась общая синергия. Стоит отметить и то, что речь идет исключительно о женщинах-предпринимателях, чьи истории, творчество и студии вдохновляют нас каждый день и кто заслуживает отдельного представления", — отметила Серк.

В рамках первого мероприятия серии Põhjala moodi по своим студиям провели экскурсии резиденты завода "Пыхьяла" и дизайнеры брендов Anna Viik, August, Ennos, KÄT, Marit Ilison и Sigrid Kuusk. Вечер начался с согревающего глёга в баре BOTIK и завершился великолепным ужином в ресторане Kopli Köök.

Смотрите галарею!

Завод Põhjala находится по адресу Марати, 5 в Пыхья-Таллинне. Больше информации — на pohjalatehas.ee.