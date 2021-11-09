Почему привычка грызть ногти и жевать волосы может серьезно навредить детскому здоровью? Объясняет школьная медсестра из Таллинна

Волосам, если их слегка теребить, вред не наносится, но если их выдергивать, то дело может закончиться и проплешиной. “При этом нужно учитывать, что очень плохо, если волосы попадают в рот, а оттуда в желудок. В отличие от ногтей, волосы организм не может переваривать. Со временем они могут образовывать волосяной комок в желудочно-кишечном тракте, что приводит к болям в животе, рвоте и дисбалансу. В этом случае для удаления инородного тела нужна помощь хирурга”, — рассказывает школьная медсестра.

Также довольно распространено дергание и скручивание волос. “Здесь могут быть разные модели поведения. Кто-то берет прядь волос и накручивает ее себе на палец. Кто-то обрывает и выдергивает секущиеся концы волос, делая волосы еще тоньше, кто-то выдергивает волосы из головы, а кто-то покусывает кончик косички или хвостика”, — перечисляет Элис Синг Сунар.

“Однако существуют и другие риски для здоровья, которые могут привести к серьезным заболеваниям, поэтому необходимо помочь ребенку избавиться от этой привычки. Во-первых, руки, сами ногти и содержимое под ногтями обычно не очень чистое. Таким образом, есть вероятность заразиться различными вирусными заболеваниями, да и кишечные паразиты также могут попасть в рот через руки. Во-вторых, в результате обгрызания ногтей часто повреждается ногтевая пластина и кожа, что может привести к травме или инфекции ногтя”, — разъясняет школьная медсестра опасности такой привычки. Для некоторых людей привычка грызть ногти может стать зависимостью на всю жизнь, от которой весьма трудно избавиться. “Есть люди, которые временами могут контролировать себя, даже избавиться от вредной привычки на год или два, но в стрессовой ситуации их пальцы снова могут оказаться во рту”.

Самой распространенной из навязчивых вредных привычек является привычка гразть ногти, которая встречается почти в каждой возрастной группе — от младенцев до очень пожилых людей. “То, что ребенок обкусывает ногти становится нередко неприятной новостью для родителей”, — говорит школьная медсестра Элис Сингх Сунар. При этом она сразу успокаивает родителей, поскольку поводов для паники нет — ведь сами ногти при попадании в организм не причиняют вреда, человек способен их переваривать.

Почему вообще возникают такие привычки? Элис Сингх Сунар, которая также работает медсестрой душевного здоровья в ЦУ Tallinna Koolitervishoid, объединяющем школьных медсестер, говорит, что навязчивое поведение имеет тенденцию проявляться в напряженной ситуации. “Стресс, тревога, неуверенность, а также скука — это условия, в которых может проявиться одна из описанных выше привычек. Эти действия помогают человеку успокоиться, но со временем они могут перейти в навязчивое состояние”. Бывают случаи, когда несколько человек в одной семье грызут ногти. “Это нельзя объяснить наследственностью, скорее члены семьи подсознательно перенимают поведение друг друга”.

Говоря о других подобных привычках, она отмечает, что есть как неопасные, так и привычки, имеющие фактор риска. “Также имеет значение, как часто эта привычка проявляется. Многие люди в стрессовых ситуациях прикусывают зубами внутреннюю стороны щек или кусают губы. В незначительной степени это не причиняет сильного вреда, но если эта привычка становится бесконтрольной, то такое поведение может в конечном итоге привести к обширному повреждению кожи. Другие хрустят пальцами, что, вероятно, испытывает терпение окружающих, потому что нет научных оснований говорить, что эта привычка может повредить суставы пальцев. Правда, я также читала одну исследовательскую статью, в которой говорилось, что со временем пальцы все же могут опухнуть и может нарушиться их хватка”. Но, подводя итог, можно сказать, что подобная навязчивая привычка не наносит прямой вред здоровью. “Однако было бы разумно обратить внимание человека на его привычки в поведении, чтобы он вообще заметил их и мог бы наблюдать за собой”, — говорит школьная медсестра.

Точно также сжатие и скрежет зубами вредят здоровью. “Такое поведение называется бруксизмом, и последствия для зубов могут быть очень серьезными. Вообще, глядя на рот пациента, стоматолог понимает, что он скрежещет зубами — на это указывают стертые зубы, а иногда уже и трещины на них. Бруксизм — серьезная проблема, встречающаяся как у детей, так и у взрослых, и ее трудно контролировать из-за того, что эта привычка часто проявляется во сне. “Тогда помогает капа, сделанная стоматологом, которую на ночь устанавливают во рту, чтобы защитить зубы”, — объясняет школьная медсестра.

Отдельная тема — эти тики или же быстрые непроизвольные движения или шумы — такие как моргание, подергивание или постоянное покашливание. “Тики также имеют тенденцию появляться, когда у ребенка более напряженный период. Поэтому советую мамам и папам, у чьих детей проявляется нечто подобное, для начала задуматься о том, все ли спокойно в школе и дома. Может быть, нагрузка слишком велика, стоит пропустить какие-то кружки или тренировки. Иногда появление тиков вызывает изменение семейной обстановки — например, развод родителей, новый партнер у кого-то из родителей, рождение сестры или брата”, — поясняет школьная медсестра.

“Обычно со временем это проходит и речь не идет о болезни. Есть исключительные случаи, такие как, например, синдром Туретта, который сопровождается непроизвольными движениями и выкриками, иногда тики могут проявиться у людей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или с расстройствами аутистического спектра. В любом случае стоит наблюдать за ребенком, при необходимости вносить коррективы в его жизненный уклад, а если это не помогает, то необходимо проконсультироваться с семейным врачом, школьной медсестрой или школьным психологом, которые при необходимости могут направить ученика к врачу-специалисту”.

Не раздражаться на ребенка, но предложить альтернативу

И в случае с вредными для здоровья привычками, и в случае с тиками, на ребенка ни в коем случае нельзя раздражаться или обижать его. Разумеется, нельзя и запугивать — школьная медсестра надеется, что родители уже не рассказывают детям страшилок о том, что кто-то приходит и отрезает пальцы у детей, которые тянут их в рот. “Ребенку нужно помочь и поддержать его. Объясните, почему его поведение рискованно, какой вред оно может ему нанести. Также, например, есть прозрачные горькие лаки на ногти в качестве профилактики от их обгрызания, которые зарекомендовали себя как очень эффективное средство. А длинные волосы можно собирать в пучок и закалывать на затылке”.

По словам школьной медсестры, один из вариантов избавления от вредных привычек — предложить ребенку альтернативные занятия, например, сжимать специальный мячик для снятия стресса. “Или почему бы не заменить плохую привычку хорошей? Тем, кто склонен грызть ногти во время просмотра фильмов, я рекомендую вместо этого начать приседать перед телевизором. Так растут не только ногти, но и мышцы ног”.