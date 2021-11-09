ПОДКАСТ | “Есть и взрослые, которым такое не стоит смотреть”. Что не так с “Игрой в кальмара”, как ограничить опасный контент и не стать врагом для ребенка?(6)
- В каком возрасте ты бы рекомендовал сериал “Игра в кальмара” к просмотру?
- Там есть конкретное ограничение 18+, я считаю, что для родителей это хороший ориентир. Есть и взрослые люди, которым не стоит смотреть такой сериал. Есть люди, у которых очень чувствительная нервная система. Когда они видят кровь, они потом не могут спать, не могут нормально ходить на работу. У них потом в голове все эти сцены прокручиваются. У нас в культуре принято разделять: есть дети, а вот в 12:00 ему исполнилось 18 лет — и ребенок магическим образом за один вечер превратился во взрослого, и ему можно смотреть “Игру в кальмара”. Есть дети, которые спокойно все это будут воспринимать. По разным причинам они менее к этому чувствительны. Возможно, они пересмотрели уже кучу ужастиков. А есть взрослые, которые морально не готовы к такому типу контента.
Это тоже нужно понимать, когда мы говорим о плохом и хорошем контенте. Очень сложно его взять и разделить так пополам: тут хорошо, там плохо, тут можно, а тут нельзя. И в этом как раз и заключается проблема.
- Допустим, в классе все посмотрели этот сериал, ребенку тоже хочется, иначе он будет белой вороной и ему не о чем будет разговаривать с одноклассниками. Что делать в такой ситуации?
- Мой любимый вопрос “Что делать?”. Всегда говорю, что это вопрос неправильный. Правильный вопрос звучит так: “Что делать, чтобы что…?”. Чтобы быть “хорошим” родителем и не проходить через эти скандалы? Самый простой и быстрый способ — это сказать: “Смотри, только не убивай никого на улице”. И многие именно так и делают. Потому что это удобно. Не надо ссориться, не становиться плохим родителем, тем более все так делают.
Во второй половине девятнадцатого века изобрели такое “классное” вещество: если его принять, то сразу чувствуется и бодрость, и меньшая усталость. Кокаин называется. С ним делали всякие сиропы, микстуры и детям его давали, и всем помогало, все отлично себя чувствовали. Понадобилось 20 лет, чтобы увидеть, что он вызывает зависимость, разрушает мозг, разрушает жизни и что его нужно запретить. Потом на смену пришел героин. Понадобилось снова несколько лет, чтобы обнаружить его последствия. А мы и наши дети оказались в этой информационной среде. Просто еще не прошло достаточного времени, чтобы человечество осознало в полной мере, насколько это может быть опасно. Но первые звоночки уже есть: различные исследования, на своей практике я вижу, что родители стали чаще обращаться с такими проблемами. В принципе общество, в котором мы оказались, все чаще замечает, что стало тяжелее общаться, тяжелее находить общий язык. Все сидят, смотрят эти сериалы. Есть люди, которым действительно не хватает того мира, в которым мы жили лет 10 назад, когда люди были нужны друг другу.
Как медиаконтент влияет на наш мозг, почему дело не в содержании контента, что такое дофамин и какое отношение он имеет к медиаконтенту, слушайте в полной версии подкаста.