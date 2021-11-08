Дети в масках. Вредят ли ковидные ограничения детской психике?

Единственное правило, с которым согласны все — маски противопоказаны детям до двух лет, чтобы они не задохнулись.

Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний советует надевать детям маски уже в два года.

Во Франции , Италии и Сингапуре маски обязательны в школьных классах и других закрытых помещениях с большим количеством людей.

Государства к началу октября поделились в этом плане на три группы.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям от шести лет и старше носить маски , если в данной местности уровень заболеваемости особенно высок.

На фоне новых волн пандемии перед родителями и регулирующими органами во всем мире встал вопрос: как обезопасить детей, не повредив при этом их социальному и эмоциональному развитию?

“Он ненавидит ее, — говорит Эрна Ивэнс. — Лично я ничего не имею против маски, но знаю, что сыну в ней некомфортно, и не хочу его заставлять”.

Как только его забирают из садика, он срывает маску и сует ее в карман или в мамины руки. Однажды в июле, будучи не в настроении, он швырнул ее на землю и убежал за ворота на улицу.

По восемь часов пять дней в неделю лицо Ишена закрывает трехслойная одноразовая маска.

В Сингапуре, где живут Ишен и его родные, маски обязательны в школах, куда поступают в шесть лет. Но многие детские сады настоятельно рекомендуют их и малышам.

В странах восточно-азиатской цивилизации с их традиционной культурой уважения к окружающим, маски прижились легче, чем в остальном мире, где многие воспринимают их как покушение на свободу и индивидуальность. В Японии и раньше считалось хорошим тоном надевать маску при кашле и насморке.

“Он стал другим мальчиком, более послушным и тихим”, — говорит его мама Эрна Ивэнс.

Как многие в его возрасте, трехлетний Ишен Ивэнс — бойкий и шумный малыш, с которым нелегко сладить. Но когда в детском саду на него надели маску, кое-что изменилось.

В марте этого года власти островного государства ввели обязательное ношение масок вне дома для детей, начиная с двух лет, в сентябре подняли возрастную планку до шести лет, но многие родители продолжают надевать их и на самых маленьких.

Конечно, маски — не единственный фактор. “Частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и хорошая вентиляция помещений также играют роль”, — указывает эпидемиолог сингапурской поликлиники Singhealth Марк Нг.

По данным исследования , охватившего 169 начальных школ в штате Джорджия, в тех из них, где ввели масочный режим, заболеваемость оказалась ниже на 37%.

Однако лучше не заражаться, а уровень заболеваемости в школах и ношение масок, несомненно, связаны. В средних учебных заведениях американского штата Северная Каролина , где маски обязательны, в марте-июне 2021 года были выявлены свыше 7 тысяч случаев присутствия на занятиях скрытых носителей коронавируса, а заразились от них лишь 363 одноклассника.

С другой стороны, у детей Covid-19 обычно протекает в легкой форме . По данным обширного исследования, опубликованного в июле этого года, в Британии в среднем попадает в реанимацию один ребенок из 50 тысяч заразившихся, а умирают двое из миллиона.

“Delta значительно ухудшила ситуацию. С тех пор, как она начала распространяться, мы видели множество вспышек в школах по всему миру”, — говорит старший преподаватель эпидемиологии из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

Они напоминают, что в подавляющем большинстве стран детей до 12 лет не вакцинируют, а значит, опасность для них больше, и особенно опасаются нового, вдвое более заразного штамма Delta .

По техническим и этическим причинам число работ, посвященных воздействию ношения масок на детей, невелико . Все они концентрировались на том, как маски влияют на дыхание, и в данном смысле вреда от них не выявлено. Но дискуссия нарастает, поскольку многие считают, что на эту проблему надо смотреть шире.

“Я предпочитаю, чтобы мои дети были в масках. Мне так спокойнее”, — говорит Мими Зейнал, мать малышей трех и пяти лет от роду.

Сперва малыши бунтовали. Тогда родители накупили маски с яркими картинками космонавтов, единорогов и прочего детям на выбор и превратили надевание масок в веселый ритуал. Через несколько недель, по словам Мими, все наладилось.

Критики масок на это возражают, что развлечь и уговорить ребенка, конечно, можно, но это не решает главной проблемы: маски скрывают лица и мешают выработке навыков общения.

Дети начинают учиться распознавать эмоции окружающих — радость, печаль, страх, гнев — с 10 месяцев, а пик этого процесса приходится на пяти-шестилетний возраст, утверждает специалист по психологии развития из университета Торонто Кан Ли. “Мы учимся распознавать эмоции окружающих главным образом по лицам”, — говорит он.



Эксперт лаборатории детской психологии при университете штата Висконсин Эшли Руба считает, что это не столь критично. Во-первых, маски закрывают только рот и нос, а зеркало души, как известно, глаза. Во-вторых, люди выражают чувства не только лицом, но и голосом, и всем телом.

По данным исследования 2012 года, дети младше девяти лет в основном способны распознавать выражение лиц других людей, даже не видя при этом рта. В прошлом году Эшли Руба и ее коллега провели еще одно исследование и пришли к выводу, что эффект от маски в данном смысле примерно таков же, как от темных очков.

“Наша работа лишний раз подтверждает, что маски не столь уж вредны для эмоционального развития детей, — говорит она. Если детям надевают очки от солнца, это ведь никого не смущает”.

Специалист по психологии развития из Гонконгского университета науки и технологий Ева Чен замечает, что люди в любом случае не носят масок круглые сутки, так что дети лишаются нужной информации не на 100 процентов. В Китае, Южной Корее и Японии, где ношение масок было широко распространено еще до пандемии, дети развивались нормально.