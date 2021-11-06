В Польше умерла беременная женщина. Ей не сделали вынужденный аборт

22 сентября беременная женщина обратилась в больницу города Пщина в Польше. Она была на 22 неделе беременности. Во время госпитализации врачи выявили дефекты у плода, а также исчезновение околоплодных вод у женщины. Пациентка погибла от септического шока, как и плод. У женщины остались муж и дочь.

Огласку эта история получила только недавно, благодаря заявлению адвокатов, которые представляют интересы погибшей. По их словам, во время госпитализации женщина писала родным и друзьям о бездействии врачей, которые «чего-то ждут».

Адвокатесса Йоланта Будзовская считает, что врачи, возможно, могли спасти женщину, сделав аборт, но ждали смерти плода из-за нового закона, который ограничивает возможность проведения легального аборта. По ее словам теперь врачи будут все чаще бояться делать аборты.

Директор больницы отрицает халатность докторов и уверен, что было сделано все возможное для спасения женщины. Для расследования этого случая адвокат подала заявление в прокуратуру.

A woman in Poland died of septic shock after her fetus died in the womb — the first death linked to a near-total abortion ban.



She was eligible for abortion as her life was at risk, but family say medics waited for the fetus to die because new laws ban it for congenital defects. pic.twitter.com/iBAdmzDW6F — AJ+ (@ajplus) November 2, 2021

Новость о смерти пациентки привела к уличным протестам в столице Польши Варшаве, а также в других городах страны. Люди зажигали свечи в память о погибшей женщине, держали плакаты с надписями: «Права женщин - права людей», «Женский ад», «Ее сердце тоже билось», «Аборт означает жизнь». Одна из участниц акции протеста заявила: «К сожалению, почти в годовщину решения мы дожили до того, что все боялись. Каждая из нас могла быть этой женщиной».