В Польше умерла беременная женщина. Ей не сделали вынужденный аборт(53)
22 сентября беременная женщина обратилась в больницу города Пщина в Польше. Она была на 22 неделе беременности. Во время госпитализации врачи выявили дефекты у плода, а также исчезновение околоплодных вод у женщины. Пациентка погибла от септического шока, как и плод. У женщины остались муж и дочь.
Огласку эта история получила только недавно, благодаря заявлению адвокатов, которые представляют интересы погибшей. По их словам, во время госпитализации женщина писала родным и друзьям о бездействии врачей, которые «чего-то ждут».
Адвокатесса Йоланта Будзовская считает, что врачи, возможно, могли спасти женщину, сделав аборт, но ждали смерти плода из-за нового закона, который ограничивает возможность проведения легального аборта. По ее словам теперь врачи будут все чаще бояться делать аборты.
Директор больницы отрицает халатность докторов и уверен, что было сделано все возможное для спасения женщины. Для расследования этого случая адвокат подала заявление в прокуратуру.
Новость о смерти пациентки привела к уличным протестам в столице Польши Варшаве, а также в других городах страны. Люди зажигали свечи в память о погибшей женщине, держали плакаты с надписями: «Права женщин - права людей», «Женский ад», «Ее сердце тоже билось», «Аборт означает жизнь». Одна из участниц акции протеста заявила: «К сожалению, почти в годовщину решения мы дожили до того, что все боялись. Каждая из нас могла быть этой женщиной».