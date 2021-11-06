Я – мама
06.11.2021, 12:35

В Польше умерла беременная женщина. Ей не сделали вынужденный аборт

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Это первая жертва запрета
Люди ставят свечи в память о женщине, умершей на 22-й неделе беременности, в Варшаве (Польша) в понедельник, 1 ноября 2021 года
Люди ставят свечи в память о женщине, умершей на 22-й неделе беременности, в Варшаве (Польша) в понедельник, 1 ноября 2021 года
Foto: Czarek Sokolowski / AP / Scanpix
С конца января этого года в Польше вступил в силу закон, который фактически запрещает женщинам делать аборт. Теперь это возможно только в случае инцеста, изнасилования и если беременность угрожает здоровью женщины. Но, как оказалось, даже угроза жизни теперь не всегда является причиной проведения аборта, пишет сайт для родителей CHIPS Journal.

22 сентября беременная женщина обратилась в больницу города Пщина в Польше. Она была на 22 неделе беременности. Во время госпитализации врачи выявили дефекты у плода, а также исчезновение околоплодных вод у женщины. Пациентка погибла от септического шока, как и плод. У женщины остались муж и дочь.

Огласку эта история получила только недавно, благодаря заявлению адвокатов, которые представляют интересы погибшей. По их словам, во время госпитализации женщина писала родным и друзьям о бездействии врачей, которые «чего-то ждут».

Адвокатесса Йоланта Будзовская считает, что врачи, возможно, могли спасти женщину, сделав аборт, но ждали смерти плода из-за нового закона, который ограничивает возможность проведения легального аборта. По ее словам теперь врачи будут все чаще бояться делать аборты.

Директор больницы отрицает халатность докторов и уверен, что было сделано все возможное для спасения женщины. Для расследования этого случая адвокат подала заявление в прокуратуру.

Новость о смерти пациентки привела к уличным протестам в столице Польши Варшаве, а также в других городах страны. Люди зажигали свечи в память о погибшей женщине, держали плакаты с надписями: «Права женщин - права людей», «Женский ад», «Ее сердце тоже билось», «Аборт означает жизнь». Одна из участниц акции протеста заявила: «К сожалению, почти в годовщину решения мы дожили до того, что все боялись. Каждая из нас могла быть этой женщиной».

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