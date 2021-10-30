4-летний мальчик упал с 20-метровой скалы и отделался царапинами

Днем 16 октября четырехлетний мальчик отправился вместе с родителями в поход по заповеднику Daniel Boone National Forest, расположенному в горной местности в штате Кентукки, США. В какой-то момент он соскользнул со скалы и, кувыркаясь, полетел вниз.

Как сообщила в своем фейсбуке команда местных спасателей, во время падения мальчик ударялся о многочисленные скальные выступы и преодолевал обрывы. В общей сложности ребенок пролетел до подножия примерно 70 футов (больше 21 метра). Для сравнения — высота стандартного пятиэтажного дома составляет около 15 метров.

Папа мальчика бросился к подножию скалы, схватил сына на руки и бегом донес его до ближайшего скоростного шоссе, где встретился с вызванными спасателями. Просто невероятно, но, как показал осмотр, за исключением нескольких синяков и царапин, мальчик оказался в полном порядке. Как пишут спасатели, ребенок был очень разговорчив и сообщил им, что увлекается супергероями. “Но единственный супергерой, который присутствовал на месте — это он сам”, — написали спасатели, назвав все произошедшее настоящим чудом.