Чисто "нечистое" меню, или чем кормить гостей в Хеллоуин

Ничего хорошего от темноты ждать не приходилось: в ней скрывались всякие сомнительные персонажи потустороннего происхождения, которые в силу своей природы норовили напакостить всем, кому только получалось.

К тому же как раз на Самайн граница между миром человеческим и — человеческому противоположным, истончалась, и обитатели обоих могли общаться друг с другом.

Наши с вами предки к такому общению особо не стремились, потому как ничего путного от потусторонних посетителей не ожидали. Поэтому за пределами деревень для них раскладывали еду, чтобы нечисти не было надобности идти дальше, а сами переодевались в костюмы всяческих монстров и зверей, на тот случай, чтобы встречным феям не захотелось их похитить.

Кельтские феи (которых правильнее называть сидами) обоего пола не порхали с цветка на цветок, а вели гораздо более конкретную жизнь и, если им того хотелось, с удовольствием утаскивали мужчин и женщин в свой мир для далеко не невинных целей.



Кроме того, в Самайн можно было встретить, например, пуку — оборотня,, который мог принимать любые формы, хоть симпатичные, хоть страшные. Чаще всего пука обращался в черную лошадь, глаза которой светились нехорошим красным огнем.

Все, что к Самайну оставалось неубранным на полях, собирать категорически не рекомендовалось, потому что в аккурат после него все неубранные злаки поступали в единоличное пукино распоряжение.

В самом скверном варианте в это время можно было столкнуться с безголовой дамой в сопровождении черной свиньи, или безголовым же всадником. И в первом, и во втором случае, ничего хорошего в таких встречах не было, потому что они являлись предзнаменованиями скорой смерти.



Для отпугивания всей этой нечисти кроме переодеваний применялись еще и выдолбленные большие репы, в нутро которых вставлялись свечки. Вырезанные на репах зверские рожи служили дополнительной охраной, отпугивая нежелательных гостей. Если вам интересно, как вырезать репу, то посмотрите здесь.