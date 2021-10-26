Женщина родила трех дочек в один и тот же день с разницей в три года

Когда жительница штата Флорида Кристин Ламмерт была беременна второй дочкой Джулианой, она была почему-то уверена, что та родится 25 августа — в один день со старшей, Софией, которой тогда исполнилось три года. Кристин никто не верил, но именно так и произошло. А еще три года спустя 25 августа на свет появилась третья дочка, Миа, и этот день стал для Ламмертов втрое особенным, сообщает TODAY Parents.

'In disbelief': Mom gives birth to 3 girls on the same day exactly 3 years aparthttps://t.co/Ac0dOS0E8y — TODAY with Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) October 20, 2021

Первенец супругов, София, родилась 25 августа 2015 года, через две недели после ПДР, и роды пришлось индуцировать. Когда в начале 2018 года Кристин узнала, что снова ждет девочку, а ПДР приходится на 29 августа, то начала шутить, что малышка непременно родится на четыре дня раньше. Но вся семья в один голос утверждала, что это невозможно. Однако прямо накануне третьего дня рождения Софии у Кристин поднялось давление — и врачи решили срочно индуцировать роды. Так и вышло, что Джулиана появилась на свет тоже 25 августа.

Маленькая София, вспоминает Кристин, была в полном восторге от того, что у них с сестренкой день рождения в один день. С тех пор она всегда планирует их общие с Джулианой праздники. По словам Кристин, они в семье стараются, чтобы, несмотря на совместное торжество, у каждой из девочек был и отдельный праздник: у каждой обязательно есть свой торт, чтобы задувать свечки, каждая получает одинаковое количество подарков и у каждой есть свои приглашенные гости — причем тоже в одинаковом количестве.

Со следующего года Ламмертам придется планировать тройной день рождения.

Миа должна была родиться в сентябре 2021 года, но все опять сложилось так, что она появилась на свет именно 25 августа. По словам Кристин, София говорила, что хотела бы, чтобы новая сестренка родилась в ее, теперь уже шестой по счету день рождения: “Ей так хотелось, чтобы это случилось, и я тогда подумала — ну что ж, не исключено”. Так в итоге и вышло.