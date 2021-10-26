Женщина родила трех дочек в один и тот же день с разницей в три года
Когда жительница штата Флорида Кристин Ламмерт была беременна второй дочкой Джулианой, она была почему-то уверена, что та родится 25 августа — в один день со старшей, Софией, которой тогда исполнилось три года. Кристин никто не верил, но именно так и произошло. А еще три года спустя 25 августа на свет появилась третья дочка, Миа, и этот день стал для Ламмертов втрое особенным, сообщает TODAY Parents.
Первенец супругов, София, родилась 25 августа 2015 года, через две недели после ПДР, и роды пришлось индуцировать. Когда в начале 2018 года Кристин узнала, что снова ждет девочку, а ПДР приходится на 29 августа, то начала шутить, что малышка непременно родится на четыре дня раньше. Но вся семья в один голос утверждала, что это невозможно. Однако прямо накануне третьего дня рождения Софии у Кристин поднялось давление — и врачи решили срочно индуцировать роды. Так и вышло, что Джулиана появилась на свет тоже 25 августа.
Маленькая София, вспоминает Кристин, была в полном восторге от того, что у них с сестренкой день рождения в один день. С тех пор она всегда планирует их общие с Джулианой праздники. По словам Кристин, они в семье стараются, чтобы, несмотря на совместное торжество, у каждой из девочек был и отдельный праздник: у каждой обязательно есть свой торт, чтобы задувать свечки, каждая получает одинаковое количество подарков и у каждой есть свои приглашенные гости — причем тоже в одинаковом количестве.
Миа должна была родиться в сентябре 2021 года, но все опять сложилось так, что она появилась на свет именно 25 августа. По словам Кристин, София говорила, что хотела бы, чтобы новая сестренка родилась в ее, теперь уже шестой по счету день рождения: “Ей так хотелось, чтобы это случилось, и я тогда подумала — ну что ж, не исключено”. Так в итоге и вышло.
Поскольку Кристин на сроке десять недель переболела ковидом, врач предупредил ее, что она может родить на две недели раньше срока. “Я посмотрела в календарь и, помню, повернулась к мужу и сказала: “О боже, Ник, две недели до ПДР — это же 25 августа! А он такой — не может быть. А я — она совершенно точно родится 25 августа!” — вспоминает Кристин.
Накануне празднования дня рождения Софии и Джулианы Кристин почувствовала себя плохо — у нее опять поднялось давление, появились сильные отеки и головная боль. Врачи диагностировали у Кристин преэклампсию и приняли решение срочно вызвать роды. Так маленькая Миа появилась на свет 25 августа 2021 года, в шестой день рождения Софии и третий день рождения Джулианы. По словам Ламмертов, они до сих пор не могут поверить, что все их три дочки родились в один день.