Любовь важнее титула: японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

По японской традиции, утрата этого статуса — прерогатива женщин: члены императорской семьи мужского пола сохраняют эту привилегию и в случае брака с женщинами неаристократического происхождения.

Принцесса Мако — первый член императорской семьи, отказавшийся и от традиционной церемонии императорской свадьбы, и от значительной суммы денег (примерно 1,3 млн долларов), положенных японским принцессам при выходе замуж.

Ожидается, что теперь пара переедет в Нью-Йорк, где Комуро работает адвокатом. В прессе молодоженов немедленно сравнили с членами британской королевской семьи, принцем Гарри и Меган Маркл, тоже оставившими королевский двор после свадьбы.

Как и в случае с Меган Маркл, после объявления о грядущей свадьбе и приезда Комуро в Японию местная пресса пристально следила за каждым его шагом. В частности, его критиковали за “неподобающую” прическу — мол, человеку, вступающему в брак с японской принцессой, не положено собирать волосы в хвостик.

Принцесса Мако и Кеи Комуро (им обоим по 30 лет) познакомились во время обучения в Международном христианском университете в Токио.

В 2017 году пара объявила о помолвке и с тех пор не сходила со страниц японских таблоидов. По сообщениям пресс-службы императорского дворца, для Мако это внимание не прошло бесследно: ей пришлось лечиться от посттравматического стрессового расстройства.

Затем Комуро отправился в Нью-Йорк получать степень по юриспруденции. Мако осталась в Японии, где работала исследователем в музее Токийского университета — у нее есть научная степень по искусствоведению и музейному делу.

В 2018 году императорский дом объявил о переносе свадьбы.

Тем временем в прессе начали активно обсуждать финансовые сложности в семье Комуро. По сообщениям, его мать обручилась с человеком, утверждавшим, что оказывал ей финансовую помощь и теперь требовавшим свои деньги — 36 тысяч долларов — обратно. В апреле этого года Комуро заявил, что готов выплатить эту сумму.