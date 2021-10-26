Я – мама
26.10.2021, 10:44

Доктор Комаровский объяснил, почему детям не стоит давать фруктовые соки

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Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
По мнению педиатра, даже свежевыжатый сок не сможет заменить фрукты, пишет сайт "Летидор".

Существует мнение, что детские соки — это концентрированный источник витаминов. Многие родители убеждены, что чем больше сока пьет ребенок, тем лучше для его здоровья. Но это не совсем так.

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский считает, что в соках из магазина нет никакой пользы. Производители часто добавляют в них сахар, а иногда и консерванты.

“Полезные вещества, которые содержит мякоть фруктов, в соке отсутствуют. Когда мы даем ребенку сок, фактически он получает сладкую водичку с небольшим количеством витамина С”, — рассказал врач в эфире программы “Спроси у Комаровского” на телеканале “Украина”.

По мнению педиатра, даже свежевыжатый сок не сможет заменить фрукты. Он содержит меньше клетчатки и питательных веществ, чем целые плоды. Если родители хотят напоить ребенка соком из тетрапака, то лучше развести его водой.


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