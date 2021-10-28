ПОДКАСТ | “Наше тело — не такси для мозга”. Что такое эмбодимент и как он помогает справиться со стрессом и тревожностью?

“Нельзя сказать, что есть йога , есть фитнес, а есть — эмбодимент, — объясняет Катерина Попкова. — Это скорее подход, направление работы с человеком, с его развитием, решением его запросов, проблем. Также на эмбодимент можно посмотреть как на то, что есть у каждого из нас. Ведь все мы как-то выражаем себя телесно, как-то сидим, это что-то неосознанное, мы не делаем ничего специально. Мы ведь говорим, что у каждого человека есть характер, вот точно также у каждого есть и эмбодимент — то, как мы себя через тело выражаем.

…Можно сказать, что это такая легкая, повседневная йога. Мы работаем на уровне того, “как я сижу, как я иду, как я стою, как я делаю повседневные действия”. И вот это вот “как“ — это про эмбодимент. Мы все идем, сидим, говорим, берем стакан и пьем воду немножко (или сильно) по-разному.

…Мы можем что-то менять, корректировать, меняя какие-то нюансы своей телесности — “поза” в данном случае звучит слишком грубо.

…Эмбодимент — это не про то, чтобы сделать вид, что я “какая-то”, а про то, как стать такой.

…Вот вы сейчас это послушаете, пойдете жить своей жизнью, будете идти по улице и попробуйте заметить: а как я сейчас иду? а как я сейчас дышу? а что я сейчас ощущаю? а где мне холодно, где мне тепло? где мне жмет, где мне не жмет, что я вижу, как я смотрю? Я могу себе выбрать моменты в своем дне, когда я буду больше обращать на это внимание”.

Узнать, чем занимается эмбодимент-фасилитатор, почему наше тело — не такси для мозга, и вместе с ведущими попробовать, как работает эмбодимент, можно в полной версии подкаста: