Закройте рот и нос: как в период пандемии убедить людей надеть маску

Ношение защитной маски во времена коронавируса — необходимая мера, настаивают эксперты самой известной сейчас в Германии инстанции, Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI). С апреля 2020 года без этого не самого симпатичного, но неизбежного аксессуара не обходится ни поход в магазин, ни занятия в школе, ни работа в офисе. Вирусологи не устают повторять: во время пандемии люди без защитных масок подвергают опасности себя и других. Но, несмотря на это, то и дело вспыхивают дискуссии вокруг требования носить ее в общественных местах.

Кто и почему отказывается надевать защитную маску?

Подавляющее большинство немцев, судя по результатам многочисленных опросов, предписанные меры безопасности соблюдает. Но есть и те, кто уверен в их бесполезности и наглядно демонстрирует свою позицию, стащив маску под нос или подбородок, а то и вовсе отказываясь надеть. Есть ли способ их переубедить?

“Несмотря на то, что защитную маску мы сознательно носим больше года и в ее необходимости уже пора было бы убедиться, по-прежнему есть люди, которые не надевают ее в общественном транспорте или в супермаркете”, — говорит психолог из Кельна Фредерике Левен (Frederike Leven) в беседе с DW. Причины этому, по ее словам, разные: от рациональной (люди устали от связанных с пандемией ограничений) до эмоциональной (как принципиальный протест против любых запретов “сверху”).

В последнем случае надежды на то, что эти люди пойдут навстречу тем, кто просит их проявить солидарность с согражданами в защитных масках, немного, считает эксперт. Но что делать, если встреча с такими “бунтарями” — например, в супермаркете или в общественном транспорте — неизбежна? Как попросить дышащего тебе в затылок в очереди человека соблюдать дистанцию, а сидящего рядом или напротив в трамвае — закрыть маской не только рот, но и нос?

Вежливость обезоруживает