“Игра в кальмара”: почему все вокруг только об этом и говорят? Можно ли смотреть детям? А с какого возраста?

Что за игра?

“Игра в кальмара” — южнокорейский сериал, который вышел на платформе Netflix 17 сентября и стал самым просматриваемым шоу за всю ее историю. Это триллер, посвященный жестокой игре на выживание с большим денежным призом. Лейтмотивом сериала являются детские игры, только здесь они заканчиваются не метафорической, а реальной смертью проигравшего.

Название шоу отсылает нас к южнокорейской уличной детской игре. Если бы его придумали в России, оно могло бы называться “Море волнуется раз”, “Цепи” или “Из круга вышибала”.

Почему “Игра в кальмара” так популярна?

Это азиатский взгляд на триллер, что уже ново для европейского зрителя. Он очень ярко снят, в нем есть необычные повороты сюжета, кровь, кишки и хорошая, экспрессивная актерская игра. Это щекочет нервы и держит в напряжении.

Можно ли детям смотреть “Игру в кальмара”?

Ровно по тем причинам, которые перечислены выше, это шоу нравится детям. Как жаль, что им его смотреть нельзя. На сериале в российском прокате стоит рейтинг 18+. Европейские аналоги Роскомнадзора не рекомендуют смотреть его до 17 лет из-за большого количества жестокого контента.

А они хотят! Почему?

Да, дети тоже любят напряженный сюжет, красивый визуальный ряд и пощекотать нервишки (если бы не любили, не было бы самого жанра детских страшилок и Хэллоуина как поп-культурного феномена). Они тоже хотят приобщиться к тому, что у всех на слуху.



Вы в свои четырнадцать наверняка смотрели «Убить Билла», хотя он не более подходит для детей, чем его корейский родственник.



Школьникам интересно еще и потому, что все вокруг говорят, что детям надо запретить смотреть это шоу. А если запрещают — точно вещь хорошая.

Ладно, мы тоже смотрели всякую дичь и, вроде, нормальные. Почему все так озаботились? Что психологи-то говорят?

Надо сказать, что “Игра в кальмара” ни капельки не страшнее тех хорроров, боевиков, триллеров и фэнтези-фильмов с элементами ужасов, которые мы потребляли в огромных количествах в нашем золотом отрочестве. Так с чего шум?



Если коротко, мы смотрели дичь, будучи подростками, а вот «Игрой в кальмара» массово увлеклись третьеклассники.