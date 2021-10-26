“Игра в кальмара”: почему все вокруг только об этом и говорят? Можно ли смотреть детям? А с какого возраста?(14)
Что за игра?
“Игра в кальмара” — южнокорейский сериал, который вышел на платформе Netflix 17 сентября и стал самым просматриваемым шоу за всю ее историю. Это триллер, посвященный жестокой игре на выживание с большим денежным призом. Лейтмотивом сериала являются детские игры, только здесь они заканчиваются не метафорической, а реальной смертью проигравшего.
Название шоу отсылает нас к южнокорейской уличной детской игре. Если бы его придумали в России, оно могло бы называться “Море волнуется раз”, “Цепи” или “Из круга вышибала”.
Почему “Игра в кальмара” так популярна?
Это азиатский взгляд на триллер, что уже ново для европейского зрителя. Он очень ярко снят, в нем есть необычные повороты сюжета, кровь, кишки и хорошая, экспрессивная актерская игра. Это щекочет нервы и держит в напряжении.
Можно ли детям смотреть “Игру в кальмара”?
Ровно по тем причинам, которые перечислены выше, это шоу нравится детям. Как жаль, что им его смотреть нельзя. На сериале в российском прокате стоит рейтинг 18+. Европейские аналоги Роскомнадзора не рекомендуют смотреть его до 17 лет из-за большого количества жестокого контента.
А они хотят! Почему?
Школьникам интересно еще и потому, что все вокруг говорят, что детям надо запретить смотреть это шоу. А если запрещают — точно вещь хорошая.
Ладно, мы тоже смотрели всякую дичь и, вроде, нормальные. Почему все так озаботились? Что психологи-то говорят?
Учительница и специалистка в области образования из Великобритании Лора Линн Найт в комментарии для Today выразила свою обеспокоенность детским увлечением “Игрой в кальмара”. Она говорит: “Сейчас ее смотрят не просто подростки, а совсем маленькие дети девяти-десяти лет”. Она считает, что поскольку наш мозг завершает свое формирование только в 25 лет, до этого времени натуралистические сцены насилия оказывают на него ошеломляющий эффект.
Кроме того, Найт считает, что “Игра в кальмара” может сделать для детей пугающей их повседневность: ведь в те игры, которые показаны в сериале, они играют на школьном дворе. Дети могут и не говорить об этом вслух, поскольку не хотят показаться слабыми перед товарищами, а также не желают, чтобы родители запрещали им смотреть шоу.
Доктор Сандра Уитли рассказала The Daily Mail Online о влиянии, которое оказывает “Игра в кальмара” на детские умы. С ее точки зрения, дети, посмотревшие этот сериал в слишком юном возрасте, могут стать более черствыми. И в ситуации, когда будет требоваться их помощь, они скорее займут выжидательную позицию, а не бросятся помогать.
Милосердно сетевое сообщество было, пожалуй, только к одной пользовательнице Реддита, чья падчерица посмотрела вместе с ней первую серию шоу. Девочка сказала, что дома она уже посмотрела пять серий, но согласна начать смотреть сначала за компанию с мачехой. Женщина не заподозрила обмана, зато потом, когда все вскрылось, ей пришлось пережить неприятный разговор с биологической матерью девочки.
Пользователи Реддита в целом поддержали ее, сказав, что она не обязана была знать, что девочке разрешает родная мать, а что запрещает. И дети порой идут на хитрость, чтобы получить то, что им недоступно дома. На месте этой мачехи с тем же успехом могла оказаться любая бабушка.
Многие российские политики уже обеспокоились доступностью “Игры в кальмара” для детей и обсуждают возможность цензурирования контента, который попадает в Россию. Да, там маркировка 18+, говорят они, но дети же смотрят!
Резко негативно об идее позволять смотреть детям этот корейский сериал высказалась телеведущая и мать троих детей Тутта Ларсен. Она считает, что родители полностью отвечают за тот контент, который потребляют их дети, и они должны регулировать, что им можно, а что нельзя. Своим детям она не собирается позволять смотреть “Игру в кальмара”.
А подростки старше 13 лет? Попробуй им что-то запрети!
Да, очень трудно запретить что-то человеку, у которого есть телефон с интернетом, друзья, кружки и который больше половины дня проводит вне дома. Раз джинн вырвался из бутылки — ничего не поделаешь. Ребенку покажут отрывки из сериала в школе, он может посмотреть его в гостях у друзей, да просто через плечо незнакомца в метро многое можно увидеть!
Общая рекомендация от психологов в отношении подростков звучит так: запрещать нельзя, этим вы лишь подогреете интерес к этой теме. Необходимо либо смотреть сериал вместе, либо позволить ребенку посмотреть его самому, но потом обсудить. Это определенно не самое пугающее на свете произведение, и из него многое можно извлечь.
Подростки любят обсуждать серьезные темы, для них важно хоть в чем-то говорить с родителями на равных. По поводу времени подъема в школу дискутировать бесполезно (и скучно). А вот порассуждать на тему того, как люди теряют человеческий облик в погоне за деньгами — интересно. Откуда в людях, в которых, казалось бы, этого не было изначально, берется сострадание? Почему для состязания выбрали детские игры, и почему это делает происходящее еще более пугающим?
Мы все любим поговорить о прочитанных книгах, просмотренных фильмах и сериалах, потому что это объединяющий опыт. Я увидел одно, другой — совершенно иное, критик — третье. Если все о чем-то говорят, а вам это, в силу определенных причин, недоступно для изучения — вам будет грустно. Вы будете чувствовать себя изгоем, даже если это объективно не так (и окружающим все равно, смотрели ли вы модную новинку).
Можно, конечно, сделать вид, что вам такой мусор потреблять не годится. Но подросткам-то как раз не все равно, у них разговор короткий: не смотрел — неудачник.
Конечно, все зависит от того, насколько взрослый и впечатлительный у вас ребенок. Если вы точно знаете, что это шоу ранит его чувства, постарайтесь мягко отговорить его от просмотра.
Как отговорить ребенка? Он очень сильно просит!
Скажите: хорошо, ты очень хочешь посмотреть “Игру в кальмара”. Все твои друзья уже видели этот сериал, и это важно для тебя. Что ты знаешь об этом шоу? Какие мнения ты о нем слышал? Тебе правда хочется смотреть сериал, в котором есть страшные, отвратительные и жестокие сцены? С чем из этого ты готов примириться, а с чем нет? Какие тебе вообще нравятся шоу, что ты любишь в сериалах? Как тебе кажется, дети должны или не должны смотреть такое шоу? Ты уже смотрел страшные фильмы до этого? И как ты после них себя чувствовал?
Даже если ребенок младшего школьного возраста настаивает на том, что все его друзья уже видели это шоу, это не повод и вам разрешать десятилетке его смотреть. В конце концов ребенку будет полезно узнать, что у разных семей бывает разная позиция по одним и тем же вопросам. Кто-то не ест мясо, кто-то не покупает конфеты, кто-то не смотрит телевизор вообще, ну а вы не смотрите “Игру в кальмара”.
Я хочу запретить ребенку его смотреть. А если это разрушит наши отношения?
Отношения разрушают не запреты, а то, как они преподносятся. Если колотить по столу кулаком и кричать: “Ты эту дрянь смотреть не будешь!”, — то, конечно, отношения пострадают. Но не из-за жестокого и неадекватного корейского сериала, а из-за жестокой и неадекватной реакции родителя.
Аргументируйте свою позицию, выслушивайте внимательно позицию ребенка. Предложите альтернативы. В конце концов, “Игра в кальмара” — это не единственный модный сериал, есть и другие, которые больше подходят для просмотра с детьми.
А если он сам его где-то посмотрит, что будет?
Всегда есть причина, и она сложнее и глубже, чем просмотр недетского кино, например — жесткие методы воспитания в семье. Буллинг в школе или в интернете. Пренебрежение интересами ребенка. Если у вас этих проблем нет, от сериала не будет особого вреда, потому что вы взрослый и вы во всем разберетесь.
Вы не разрешили — он где-то посмотрел и теперь боится? Обсудите это, успокойте ребенка. Он посмотрел и играет “в кальмара” на детской площадке? Расскажите ребенку о недопустимости насилия. Посмотрел и хочет розовый костюм с маской на Хэллоуин? Объясните, что их таких будет 200 штук. Но если по-прежнему хочет, то почему бы и нет? Желает устроить игру с леденцами, как в сериале? Чудесно, разовьет мелкую моторику. Любой опыт может стать как объединяющим, так и разъединяющим, зависит от того, как вы будете реагировать. Говоря проще, никакая “Игра в кальмара” не навредит вашему ребенку, если вы не навредите ему сами.