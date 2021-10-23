ФОТО | Народные традиции, спортивно-элегантная осень и северное сияние на подиуме. Чем завершилась Таллиннская неделя моды?

Hannabel Kaal

19-летняя Ханнабель Каал смешивает в своей коллекции различные стили и эпохи, отдавая предпочтение в крое асимметрии, свободе и женственности — в коллекцию вошли модели с длинными рукавами, корсеты и комфортные брюки со стрелками. Помимо сатина, кожзаменителя, дизайнер также использует переработанные ткани.

Teele Koel

Коллекция Pöi модельера Теэле Коэль отдает дань истории Эстонии, а конкретнее — небольшого местечка под названием Пёйде, где находится одно из старейших каменных сооружений в Эстонии — Пёйдская церковь. Вдохновение дизайнера архитектурой и природой этого места воплотилось в коллекцию из натуральных материалов, с уникальными продуманными деталями ручной работы от мастеров по металлу, вязаными аксессуарами, искусной вышивкой и узорами



Vilve Unt

Новая коллекция бренда PROMENADE дизайнера Вильве Унт — “Ääremaa…” — предлагает одежду и вязаные вещи в единственном экземпляре, созданные в концепции “медленной моды”, которые рассчитаны больше, чем на один сезон и хорошо сочетаются с повседневными вещами. Вязаные узоры, крой, головные уборы вольно интерпретируют народные традиции в одежде.

Diana Arno

Модельер Диана Арно представила две коллекции — осенне-зимнюю одежду текущего сезона и свою свежую коллекцию весна-лето 2022 года.

Осенняя коллекция предлагает свободные силуэты, элегантное прочтение спортивной и уличной моды, оверсайз-пальто и стеганые куртки, уютные платья и костюмы из тонкой шерсти. Весенне-летняя коллекция вдохновлена красотой пустынных пляжей, легкостью облаков и расцветками солнечного дня.

Kirill Safonov

Новая коллекция Кирилла Сафонова создана из тканей контрастных цветов: холодных и ярких, как северное сияние. В коллекции также можно встретить объемные рукава, с которыми дизайнер постоянно экспериментирует и которые в последних коллекциях воплощают собой нежность и женственность.

Все фото и видео с показов — на сайте главного медиапартнера Таллиннской недели моды 2021 — журнала Anne & Stiil.