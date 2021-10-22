ФОТО | Безупречный крой, вечные тренды и безудержный гламур. Чем впечатлил третий день Таллиннской недели моды?

Все коллекции третьего дня Tallinn Fashion Week:

Eve Hanson

Богемные настроения, легкость и комфортная многослойность, натуральные ткани — хлопок, шерсть и приятно ниспадающая вискоза — дают телу свободно дышать и двигаться. Яркости добавляют платья и блузки из ткани с набивным рисунком.

August

Модный бренд сосредоточился на предметах одежды, неподвластных времени, которые не ограничены возрастом, статусом, полом, трендами или другими рамками, а выбор тканей для коллекции поддерживает идею экологичности.

Iris Janvier

В новой коллекции сочетаются шик и современный комфорт, преобладают естественные тона, отсылающие к суровым северным ландшафтам, смелые формы, геометричные силуэты и интересные ткани.



Alexanderling

Осенне-зимняя коллекция Alexanderling под названием Studio Renais54ance вдохновлена ​​культовым американским клубом Studio 54 — крупные жемчужные ожерелья, высокие воротники из шелковой органзы, роскошные драпировки, объемные рукава и немного декаданса.

Mammu Couture

Традиционно представляющий на Tallinn Fashion Week высокую и свадебную моду бренд Mammu Couture в этот раз удивил совершенно новыми предметами одежды — например, верхней одеждой для зимы и выпущенными впервые сумками. Не обошлось и без феерических платьев для более торжественных мероприятий и показа свадебной коллекции, которая готовится уже полтора года.

Все видео и подробный обзор показов ищите на сайте главного информационного партнера Таллиннской недели моды — журнала Anne & Stiil.



Сегодня состоится заключительный день Tallinn Fashion Week:

Пятница 22.10

18.00 Hannabel Kaal, Teele Koel, Vilve Unt

19.30 Diana Arno

21.00 Kirill Safonov, Kristina Viirpalu

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.