ФОТО | Красочная осень, современные амазонки и мода против жестокости. Смотрите, как прошел второй день Tallinn Fashion Week

Бренд Carmen Klooren представил, помимо практичных пиджаков и брюк, игривые платья. В моделях обратили на себя внимание подчеркнутые плечи и рукава колоколом.

В рамках проекта Loomus и международной программы против использования меха “Fur Free Retailer” бренды Mia&Leela, KiRiVOO и The Korsars, а также студенты Эстонской академии художеств, участвовавшие в проекте “Hea Eesti Asi”, представили коллекции в контексте этичной моды, дружелюбные к животным и экологии.

KiRiVOO

The Korsars

Mia&Leela



Проект EKA “Hea Eesti Asi”

BRAND NO.8 представил осенне-зимнюю коллекцию в коричневых, бежевых, черных, травянисто-зеленых и изумрудных тонах. Одежда на разные случаи включает праздничные наряды, спортивные костюмы, пальто и актуальные изделия из бархата. Дизайнры черпали вдохновение в разных эпохах и стилях, в том числе много отсылок в коллекции — к одежде для верховой езды.

Пирет Куресааре сделала акцент на праздничных платьях, которых было больше, чем обычно, основная гамма коллекции — серый, бежевый и фиолетовый цвета.

Программа осенней Tallinn Fashion Week 2021

Четверг 21.10

18.00 Eve Hanson, August

19.30 Iris Janvier

21.00 Alexanderling, Mammu Couture

Пятница 22.10

18.00 Hannabel Kaal, Teele Koel, Vilve Unt

19.30 Diana Arno

21.00 Kirill Safonov, Kristina Viirpalu

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.