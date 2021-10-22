"Да, я могу кормить своего ребенка. Нет, я его не заражу". Жительница Эстонии поделилась опытом родов с коронавирусом

Кярт с мужем и старшими детьми заболела коронавирусом еще в начале сентября, симптомы, к счастью, оказались относительно легкими. Поскольку срок родов приближался с неумолимой скоростью, Кярт на всякий случай сообщила своей акушерке, что ей, возможно, придется рожать с положительным результатом теста на COVID-19.