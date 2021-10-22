22.10.2021, 15:12
"Да, я могу кормить своего ребенка. Нет, я его не заражу". Жительница Эстонии поделилась опытом родов с коронавирусом
Erakogu / Kärdi blogi
Хотя больные COVID-19 матери уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни родильных домов, на эту тему все еще возникает много вопросов. Кярт (25), мать двоих детей, которая недавно родила сына Йозепа, будучи зараженной коронавирусом, поделилась с журналом Pere ja kodu подробными ответами об организационных аспектах таких родов и о том, за чем особенно важно следить матери с диагнозом COVID-19.