Популярная в Нарве фейсбук-группа для родителей стала жертвой политики?

Группа “Мамы Нарвы” появилась около 5 лет назад и была очень популярна среди жительниц Ида-Вирумаа, на нее было подписано более 6500 человек, под эгидой “Мам Нарвы” в городе проходили различные мероприятия, так, большой городской семейный пикник прошел в августе этого года.

Как пишет пользователь Facebook Роман Иванов, администратор группы Оксана Тельска участвовала от партии EKRE в прошедших недавно выборах. По словам Романа, агитация велась и на странице группы. “Я общался с ней до выборов, узнавал, в чем же защита семьи. Оказалось в том, чтобы отбирать права у меньшинств”, — пишет Роман.

По итогам выборов Оксана Тельска получила 25 голосов, после чего группа “Мамы Нарвы” перестала существовать: ссылка на нее www.facebook.com/NarvaMama сейчас действительно не работает, не действует и телеграм-канал @narvamama. На предвыборной странице Оксаны, в шапке которой написано “Кандидат от Мамы Нарвы“ — oxanatelska.ee, информация также отсутствует.

Сейчас от пятилетней деятельности группы “Мамы Нарвы” остался только сайт narvamama.ee, который, судя по словам самой Оксаны, был создан около года назад.