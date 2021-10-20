20.10.2021, 15:44
ФОТО И ВИДЕО | “Куда еще выгуливать вот такие наряды?!” Таллиннская неделя моды вернулась спустя два года. Скучали ли по ней гости?
Спустя два года Tallinn Fashion Week вновь распахнула свои двери. Что об этом думают гости модного мероприятия?
Последний раз Таллиннская неделя моды в своем привычном формате с десятками гостей и показами перед публикой прошла осенью 2019 года, после чего из-за пандемии коронавируса мероприятию пришлось “уйти в онлайн”, когда показы транслировались в интернете. Весной этого года неделя моды и вовсе не состоялась.
Поэтому осень 2021 года знаменует грандиозное возвращение недели моды! Delfi узнал у гостей мероприятия, скучали или они по этому празднику стиля, и вообще нужна ли нам неделя моды в таком формате?
Своими впечатлениями делятся Хелене Ветик, Алена Ээсмаа, Ян Каазик, Диана Денисова и Светлана Агуреева. Смотрите видео!
Все фото гостей первого дня Таллиннской недели моды — в нашей галерее: