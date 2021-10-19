19.10.2021, 11:50
ВИДЕО | "Я хотела стать кем-то, но все уничтожено". Вернутся ли афганские девушки и женщины в школы и на работу?(2)
Скриншот / BBC
С момента прихода "Талибана" к власти в Афганистане, девушки и женщины будто исчезли не только с улиц, но и из общественной жизни страны.
Женщинам, за исключением работающих в секторе общественного здравоохранения, пока не разрешили вернуться к работе.
Корреспондент Би-би-си Йогита Лимай получила эксклюзивный доступ к бывшему министерству по делам женщин в Кабуле, которое теперь заменено министерством порока и добродетели, и смогла спросить представителя талибов о будущем женщин в Афганистане.
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