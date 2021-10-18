Кабульская визажистка: “Женщины вроде меня — враги в глазах талибов”

Афсун (имя изменено) рассказывает об афганской индустрии красоты до прихода талибов и о собственной жизни при новых порядках.

Понятие takaan khordum трудно поддается переводу с языка дари. Это означает событие, потрясшее вас до основания и навсегда изменившее вашу жизнь — например, смерть любимого человека.

Афсун испытала takaan 15 августа 2021 года.

Это было воскресенье, и девушка позволила себе подольше поспать. В 10 утра знакомый парень, коллега по работе, разбудил ее телефонным звонком и сказал: “Больше не приходи. Мы закрываемся. Все кончено”.

Афсун любила свою работу в салоне красоты, запахи шампуня и лака для ногтей, гудение фенов и беззаботную болтовню с клиентками.

В своем мобильном Афсун обнаружила с десяток сообщений от родных и знакомых, от которых ей, как она сказала, сделалось одновременно жарко и холодно. А подобных постов одинакового содержания в соцсетях можно было легко насчитать и сотню.

В это утро талибы вошли в Кабул. Через 16 дней афганскую столицу покинули последние западные военные и дипломаты.

“Все кончено, — твердила себе Афсун. — Надо прятаться”.

Афсун 25 лет, она считает себя современной афганкой: пользовалась соцсетями, смотрела кино, водила машину и хотела самостоятельно зарабатывать.

Она не помнит 1990-х годов, когда талибы тоже были у власти и запрещали моду и косметику.

Афсун выросла в стране, где салоны красоты были привычной частью жизни. Только в Кабуле их работало около двухсот, и как минимум столько же по всему Афганистану.



Подростком Афсун листала глянцевые журналы и ходила в парикмахерские со старшими родственницами.

Там ей нравилось все: разноцветные лаки, мастерицы, склонившиеся над юными и не очень юными посетительницами, чтобы нанести на их лица блестящую влажную основу, черную подводку для глаз и густую тушь для ресниц, высокие укладки и длинные распущенные волосы.

Афсун осуществила свою мечту: стала хорошей визажисткой-косметологом в одном из салонов. Никакой другой жизни для себя она не хотела.