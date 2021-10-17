“Игра в кальмара”: стоит ли подросткам смотреть нашумевший сериал?

Директор одной из бельгийских школ Сабрина Качи написала в своем Фейсбуке, что она уже столкнулась с тем, как подростки играют в игры, которые показаны в сериале и бьют ремнем тех, кто проиграл.

Что это за сериал и откуда подростки знают о его существовании



Тренд на просмотр “Игры в кальмара” среди подростков создала социальная сеть ТикТок. На сегодня в ней можно найти более 30 миллиардов просмотров хештега #игравкальмара (на языке оригинала, — ред.). А все потому, что всего лишь за 3 недели показа сериал стал одних их самых популярных в 90 стран мира.

В нем рассказывается про серию игр, победитель в которых получит денежный приз в несколько десятков миллионов долларов. К участию в игре пригласили 456 игроков, — все они обычные люди, которые любят играть и, у которых есть финансовые проблемы, а также огромные долги.

Все бы ничего, однако за проигрыш в игре игроков убивают. Конечно, это абсолютно не новый сюжет и любители Роберта Шекли и Стивена Кинга уже давно в курсе подобны х историй. Однако “Игра в кальмара” стал настолько популярным сериалом, потому что на экране мы видим наше время, игроков никто не принуждает играть, им просто предлагают выигрыш. Более того, их даже отпускают, когда большинство решает прекратить кровопролитие. Однако совсем скоро все они снова захотят поиграть.

Акцент истории – в моральной плоскости, а не в большом количестве насилия. Она затрагивает много философских тем, чем и нравится многим людям.

В чем опасность для подростков и детей



Популярность в социальных сетях может быть опасна тем, что тренды перенесутся в реальную жизнь. Подростки уже предлагают друг другу “поиграть в кальмара”, чтобы проверить себя и ответить на вопрос: “А на что же я способен?”.

Такое желание очень естественно для подросткового возраста. Родителям очень важно держать руку на пульсе и быть внимательным к настроению ребенка.