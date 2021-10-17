“Игра в кальмара”: стоит ли подросткам смотреть нашумевший сериал?(21)
Директор одной из бельгийских школ Сабрина Качи написала в своем Фейсбуке, что она уже столкнулась с тем, как подростки играют в игры, которые показаны в сериале и бьют ремнем тех, кто проиграл.
Что это за сериал и откуда подростки знают о его существовании
Тренд на просмотр “Игры в кальмара” среди подростков создала социальная сеть ТикТок. На сегодня в ней можно найти более 30 миллиардов просмотров хештега #игравкальмара (на языке оригинала, — ред.). А все потому, что всего лишь за 3 недели показа сериал стал одних их самых популярных в 90 стран мира.
В нем рассказывается про серию игр, победитель в которых получит денежный приз в несколько десятков миллионов долларов. К участию в игре пригласили 456 игроков, — все они обычные люди, которые любят играть и, у которых есть финансовые проблемы, а также огромные долги.
Все бы ничего, однако за проигрыш в игре игроков убивают. Конечно, это абсолютно не новый сюжет и любители Роберта Шекли и Стивена Кинга уже давно в курсе подобны х историй. Однако “Игра в кальмара” стал настолько популярным сериалом, потому что на экране мы видим наше время, игроков никто не принуждает играть, им просто предлагают выигрыш. Более того, их даже отпускают, когда большинство решает прекратить кровопролитие. Однако совсем скоро все они снова захотят поиграть.
В чем опасность для подростков и детей
Популярность в социальных сетях может быть опасна тем, что тренды перенесутся в реальную жизнь. Подростки уже предлагают друг другу “поиграть в кальмара”, чтобы проверить себя и ответить на вопрос: “А на что же я способен?”.
Такое желание очень естественно для подросткового возраста. Родителям очень важно держать руку на пульсе и быть внимательным к настроению ребенка.
Обратите внимание, что желание испытать себя появляется сейчас у детей 11-12 лет. Оно, как правило, становится менее выраженным, если подростку хватает родительского внимания, любви, если ему дают право выбора и уважают это право. Кроме того, для подростка очень важно, чтобы взрослые не “унижали” значимость их интересов и проблем. Подростки ко всему относятся достаточно страстно, — так устроен их мозг, поэтому родителям важно понимать, что если ребенок чем-то интересуется, он правда этим горит. Если же у него есть проблема, она кажется ему большой и сложной.
А стоит ли смотреть?
Принимать окончательное решение, смотреть ли “Игру в кальмара” детям, могут только родители. Однако важно помнить несколько важных факторов:
- просмотр жестоких сцен снижает уровень эмпатии;
- сцены насилия могут стать инструкцией к действию (а почему нам бы тоже не “поиграть в кальмара?”);
- жестокость атакует незрелую психику и оправдывает в мозгу подростка жестокое поведение вокруг него.