ФОТО | В одно мгновение — из бизнес-леди в императрицу. Эстонский бренд Julia Aiste Luxury Design представил функциональную коллекцию осень-зима

Бренд Julia Aiste Luxury Design основан благодаря заветной мечте дизайнера создавать красивую, комфортную и очень женственную одежду для женщины, которая раскрыла свою самоценность и не боится быть собой. Она точно знает, чего хочет и на меньшее она не согласна!

Четкие силуэты, чувственные линии, изысканность, классика вне времени, культовый стиль, легко трансформируемые образы из функционального лука бизнес-леди в роскошные и эффектные вечерние образы настоящей Дивы и императрицы.

Дизайнер Юлия Айсте подчеркивает максимальную носибельность и функциональность коллекции AW 21-22 — любую вещь коллекции можно использовать в повседневной жизни: на работе в офисе, на онлайн-встречах и переговорах, в командировках, неофициальных встречах с друзьями или прогулках по городу. Практичные и функциональные повседневные образы легко превращаются за считанные секунды в торжественные, благодаря съемным декоративным деталям, таким как, аксессуары и накидки. Декоративные элементы новой коллекции украшены перьями страуса и мерцающими камнями. Кристаллы Сваровски, переливающиеся в свете ламп, являются символом светской королевской жизни, наполненной блеском, роскошью и шиком.

В коллекции представлены несколько платьев-футляров, расклешенные брюки с завышенной талией, узкие корсетные топы, жилетки, накидки и декоративные детали, деликатно подчеркивающие изящную женскую фигуру. Использованы неподвластные времени благородные цвета: черный, синий, бежевый и глубокий красный.

Коллекция осень-зима 2021-22 создана исключительно из итальянских материалов высшего качества: натуральной шерсти, шелка, вискозы и премиального полиэстера кади. Все изделия демонстрируют тонкое мастерство ручной работы швейных мастеров Эстонии.