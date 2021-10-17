Как простое поглаживание по животу новорожденного может спасти ему жизнь

Патронажная сестра показала ей, как греть масло, поочередно очищенное кокосовое и миндальное, как безопасно нанести его на кожу дочери для получасового массажа, после которого следовала теплая ванночка.

“Когда мы росли, мама постоянно рассказывала, как благодаря массажу быстро оправилась после того, как родила меня, своего третьего ребенка, и как я замечательно росла, потому что мне стали делать массаж в первый же день после нашего возвращения из больницы”, — рассказывает Саксена.

Саксена, бывший специалист по рекламе, родом из северного индийского штата Уттар-Прадеш, известного обычаем сразу после рождения начинать делать массаж и ребенку, и матери. Ее большая родня поступала так из поколения в поколение.

Саксена, бывший специалист по рекламе, родом из северного индийского штата Уттар-Прадеш, известного обычаем сразу после рождения начинать делать массаж и ребенку, и матери. Ее большая родня поступала так из поколения в поколение.

Для семей, которые бережно хранят практики своих предков, в этом нет ничего нового, данные ученых лишь подтверждают их опыт.

Родителям, которых это заинтересует, следует, конечно, посоветоваться с врачом, чтобы понять, подходит ли метод именно для их ребенка.

Исследования показывают, что масляный массаж, если делать его правильно, ускоряет рост, повышает сопротивляемость организма бактериальным инфекциям и в целом снижает смертность новорожденных наполовину .

И это не единичный случай. Опыт Саксены подтверждается все возрастающим количеством свидетельств пользы от южноазиатского детского массажа, в том числе для недоношенных младенцев.

Только после того, как Саксена обратилась к опытной патронажной сестре, чтобы та научила ее традиционному детскому массажу, дело пошло на лад. Дочка начала хорошо спать и набрала вес.

Саксена приняла компромиссное решение и отложила начало процедур на две недели. За это время малышка поправилась меньше чем на 200 граммов и плохо спала.

Родные посоветовали Саксене немедленно начать использовать старый индийский метод — ежедневный укрепляющий массаж. Врачи при этом осторожно рекомендовали подождать, пока младенец наберет вес.

Девочка родилась до срока, после 36 недель беременности, и весила всего 2,4 килограмма. Тоненькие ниточки вен просвечивали сквозь прозрачную кожу.

Дело было в городе Бангалор на юге Индии. Прохладным октябрьским вечером Рену Саксена принесла новорожденную дочку домой из больницы и подивилась, какая та хрупкая.

Полученные результаты особенно важны для ухода за недоношенными младенцами. “У них кожа не функционирует так, как нужно. Через нее происходит потеря влаги. Вода быстро уходит из организма, а с ней — и тепло. Такие младенцы подвержены переохлаждению, а когда температура тела падает ниже определенного уровня, это может повлечь за собой смерть”, — объясняет ученый.

“У младенцев с недостаточным весом, которым делали масляный массаж, вырабатывался гораздо более разнообразный микробиом. Масла повышали защитную функцию кожи, затрудняя проникновение опасных для жизни бактерий в кровь”, — говорит профессор Дармштадт.

При помощи разных испытаний команда ученых установила, что регулярный массаж способствует формированию в детском организме микробиома - совокупности всех микроорганизмов, населяющих человека. Микробиом играет ключевую роль в укреплении иммунитета, будучи эффективной защитой от инфекций.

“Риск заразиться инфекцией для них снижался на 40%, а вероятность смерти — на 25-50%, что немало”, — говорит он.

В опубликованной в 2008 году работе , основанной на наблюдении за 497 недоношенными младенцами, которым ежедневно делали массаж в клинике в Бангладеш, Дармштадт и его коллеги доказывают, что этот метод порой может спасать жизни.

В своих путешествиях по Бангладеш и Индии он видел, как мамы и бабушки проводят много времени, массируя новорожденных. “Когда я узнал, что там это делали веками, то заинтересовался и принялся изучать тему”, — рассказывает профессор.

“Кожа — самый большой орган человеческого тела, но мы часто недооцениваем важность ухода за ней для здоровья всего организма”, — говорит Гэри Дармштадт, профессор неонатальной и развивающей медицины Стэнфордского университета.

Польза, полученная от массажа в раннем детстве, сохраняется и во взрослом возрасте, утверждают ученые.

“Мы начали с нежного поглаживания по животику, как бы рисуя на нем сердечки, потом перешли к другим частям тела, — рассказывает Саксена. — Я осторожно упражняла суставы дочери, поднимая ее ножки ко лбу, чтобы отходили газы”.

“Ребенок затрачивает на борьбу с переохлаждением массу энергии, которая в ином случае пошла бы на его рост и другие функции организма”, — подчеркивает профессор.



В новой работе, которую готовят к публикации Гэри Дармштадт и его коллеги, обобщены наблюдения за 26 тысячами младенцев, как недоношенных, так и нормально развивавшихся, сделанные в штате Уттар-Прадеш.

Половина из них получала массаж подсолнечным маслом, а другая — горчичным. У тех и других наблюдалось улучшение развития.

“У детей, родившихся с нормальным весом, влияние массажа на показатель смертности незначительно, но у младенцев с весом до 1,5 килограмма она сокращается на 52%”, — говорит профессор Дармштадт.

К таким же выводам пришли другие исследователи. В одной из работ отмечается, что массаж стимулирует вагус - парасимпатический (блуждающий) нерв, идущий от головного мозга к брюшной полости. Вагус улучшает переваривание и усвоение пищи и помогает ребенку быстрее набирать вес, способствует лучшему отдыху организма, обеспечивает бесперебойную работу сердца.

Ежедневное поглаживание животика снижает боль и стресс, что особенно важно для недоношенных младенцев, которые проводят в клиниках долгие одинокие месяцы.

“Мы полагаем, что родителям следует начинать делать своим детям массаж сразу после рождения”, — говорит Тиффани Филд, профессор педиатрии, психологии и психиатрии университета Майами, специализирующаяся на этой теме.

Изучив данные о массировании недоношенных детей, полученные в ряде стран, она теперь пропагандирует эту практику, хотя всегда напоминает о принципиальной важности правильной техники массажа.

“Надо двигать кожу, нажимая на нее с умеренной силой. Слишком нежные поглаживания вызывают щекотку, которую дети не любят, и не дают терапевтического эффекта”, — указывает Тиффани Филд.



Дармштадт рекомендует не перегибать палку. “Чего не следует делать, особенно с недоношенными детьми, — так это тереть их чересчур сильно. Так можно повредить кожный барьер и причинить вред”, — говорит он.