Кремовые оттенки с природными цветами. Эстонский стилист дала несколько важных модных советов на осень

Чтобы осень не была слишком скучной, акцента кремовым и бежевым оттенкам добавляют также приглушенный оливковый, апельсиново-оранжевый, сиреневый и малиновый. “Носите одежду более смелых цветов слоями или используйте в качестве акцента, разбавляя ей кремово-белый и песочный оттенки”, — рекомендует стилист.

Глубины модным коллекциям сезона добавляют черно-синие, природные зеленые и ягодные оттенки. Благодаря им свежее дыхание этой осенью получили куртки, пальто, свитеры, джемперы, кофты, пуловеры и даже платья из искусственной кожи или шерсти и аналогов.

“Осенняя одежда объемная и мягкая, в стиле “оверсайз”. В новом сезоне в гардероб обязательно следует включить вязаные комплекты, джемперы с эффектным воротом, стеганые куртки и жилеты, пальто из смеси кашемира. Праздничную атмосферу создают вдохновленные модой 20-х и 80-х пайетки и стразы, но используются они не в мини-платьях. Праздник в этом сезоне — это длинные брюки, жакеты и объемные платья”, — рассказывает Кюлли.

Цвета аксессуаров также навевают мысли об осенней природе — изюминки образу придают оттенки желтой листвы и ягодно-красные цвета, а также всегда актуальный черный.

В моде обувь на тракторной подошве и платформе, массивная, с широким каблуком.

Главные стильные рекомендации на осень — слои и классика не сдают позиций

Чем больше слоев в одежде, тем лучше — тот случай, когда мода еще и теплая. По словам стилиста, особенно легко одеться слоями, использовав предметы гардероба похожих оттенков, чтобы не было понятно, где заканчивается один элемент одежды и начинается другой. Разумеется, не запрещено сочетать между собой разные цвета и текстуры.

Мужская мода в женской? Этой осенью женщины активно заимствуют фасоны у мужчин — к месту будет и галстук, и костюмный жилет. Где можно найти лучшие оверсайз пальто и пиджак? Конечно же, в мужском отделе!

Инвестируйте в классические предметы гардероба