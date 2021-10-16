Кремовые оттенки с природными цветами. Эстонский стилист дала несколько важных модных советов на осень
Чтобы осень не была слишком скучной, акцента кремовым и бежевым оттенкам добавляют также приглушенный оливковый, апельсиново-оранжевый, сиреневый и малиновый. “Носите одежду более смелых цветов слоями или используйте в качестве акцента, разбавляя ей кремово-белый и песочный оттенки”, — рекомендует стилист.
Глубины модным коллекциям сезона добавляют черно-синие, природные зеленые и ягодные оттенки. Благодаря им свежее дыхание этой осенью получили куртки, пальто, свитеры, джемперы, кофты, пуловеры и даже платья из искусственной кожи или шерсти и аналогов.
“Осенняя одежда объемная и мягкая, в стиле “оверсайз”. В новом сезоне в гардероб обязательно следует включить вязаные комплекты, джемперы с эффектным воротом, стеганые куртки и жилеты, пальто из смеси кашемира. Праздничную атмосферу создают вдохновленные модой 20-х и 80-х пайетки и стразы, но используются они не в мини-платьях. Праздник в этом сезоне — это длинные брюки, жакеты и объемные платья”, — рассказывает Кюлли.
Цвета аксессуаров также навевают мысли об осенней природе — изюминки образу придают оттенки желтой листвы и ягодно-красные цвета, а также всегда актуальный черный.
В моде обувь на тракторной подошве и платформе, массивная, с широким каблуком.
Главные стильные рекомендации на осень — слои и классика не сдают позиций
Чем больше слоев в одежде, тем лучше — тот случай, когда мода еще и теплая. По словам стилиста, особенно легко одеться слоями, использовав предметы гардероба похожих оттенков, чтобы не было понятно, где заканчивается один элемент одежды и начинается другой. Разумеется, не запрещено сочетать между собой разные цвета и текстуры.
Мужская мода в женской? Этой осенью женщины активно заимствуют фасоны у мужчин — к месту будет и галстук, и костюмный жилет. Где можно найти лучшие оверсайз пальто и пиджак? Конечно же, в мужском отделе!
Инвестируйте в классические предметы гардероба
“С точки зрения заботы об окружающей среде и разумного потребления не следует отказываться от одежды после одного сезона, а предпочтение лучше отдавать натуральным материалам, поэтому почему бы не потратить несколько больше на элемент одежды, который вы будете носить несколько лет. Теплое шерстяное пальто, кашемировый джемпер, жакет, классическая белая рубашка и брюки из смешанной шерсти дешевыми не назовешь, но эта классика будет важной частью вашего гардероба на протяжении нескольких лет”, — комментирует стилист.
Очки — не просто практичный аксессуар
Часто люди недооценивают важность внешнего вида очков, считая их исключительно вещью, нужной с медицинской точки зрения. А ведь хорошо подобранная оправа может стать лучшим аксессуаром, который подчеркнет лицо и завершит образ! И не имеет значения, мужчина вы или женщина.
Мало кому незнакомо ощущение, что надеть абсолютно нечего. “Меня в такой ситуации всегда спасает хорошо сидящий жакет, который можно носить с классическими брюками, джинсами и даже платьем. Под блейзер можно надеть обычную футболку, рубашку классического кроя или даже топ без бретелек, который на время снова вошел в моду”, — рекомендует Кюлли.
Осенние образы от Кюлли Пийбар можно было увидеть на модном показе Moekuulutaja, который прошел в торговом центре Tartu Kaubamaja 15 октября. Запись с показа Moekuulutaja можно посмотреть по ссылке tartukaubamaja.ee/moekuulutaja (начиная с 1:00).