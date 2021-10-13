Мода и стиль
13.10.2021, 16:11

ФОТО | Смотрите, сколько знаменитостей пришло на модный показ от эстонского бренда La Famiglia Couture. Моделей одевали прямо на подиуме!

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La Famiglia Couture kõrgmoebrändi „Ranzo“ kollektsiooni moeshow
La Famiglia Couture kõrgmoebrändi „Ranzo“ kollektsiooni moeshow
Foto: Ardo Kaljuvee
В минувшие выходные в Таллинне прошел показ коллекции "Ranzo" от дизайнера Рийны Лаанету и ее бренда высокой моды La Famiglia Couture, который собрал все сливки столичного общества.

Для показа коллекции Ranzo был оборудован 75-метровый подиум, а моделей впервые одевали прямо на глазах у публики. Моделью на показе мод выступила, в том числе, певица Лаура Пылдвере, а среди гостей были замечены Тоомас и Ингрид Тынисте с дочерью, Юри Мыйз с женой Кертту Ольманн-Мыйз, а также спортивная семья Хейки Наби и Эгле Эллер-Наби.

Коллекция Ranzo вдохновлена ​​Италией в сочетании со стилем вестерн. Вместе с коллекцией были представлены изготовленные в Эстонии аксессуары ручной работы — от сумочек до украшений — из жемчуга в стиле барокко.

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