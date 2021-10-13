ФОТО | Смотрите, сколько знаменитостей пришло на модный показ от эстонского бренда La Famiglia Couture. Моделей одевали прямо на подиуме!

Для показа коллекции Ranzo был оборудован 75-метровый подиум, а моделей впервые одевали прямо на глазах у публики. Моделью на показе мод выступила, в том числе, певица Лаура Пылдвере, а среди гостей были замечены Тоомас и Ингрид Тынисте с дочерью, Юри Мыйз с женой Кертту Ольманн-Мыйз, а также спортивная семья Хейки Наби и Эгле Эллер-Наби.