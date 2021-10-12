На этой неделе проходит Рижская неделя моды. Впервые показы доступны для всех желающих

Открытие сессии ознаменуется вручением 16-ой Национальной премии в области моды за 2020 год. Ежегодно Балтийская федерация моды вместе с экспертами фэшн-индустрии определяют лучших в своей области специалистов. В этом сезоне, 12 октября, в центре цифрового искусства “Digital Art House” будут награждены победители в 10-ти номинациях. Поскольку дизайнеры все больше внимания уделяют вопросам экологии, премию дополнила номинация — “Лучший бренд устойчивой моды”. Еще одна новая номинация определена трендом на цифровизацию — “Лучшая дигитальная презентация”.

В среду, 13-го октября, в студии “DESIGNERS 4” результаты совместной коллаборации представят локальные марки текстиля и аксессуаров — Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože. Сразу после — дебютант Недели моды — Saint Key — порадует презентацией лимитированной коллекции женской одежды для дома и отдыха. Завершится второй день RFW в “Digital Art House” открытием выставки с цифровыми инсталляциями от дизайнера марки “Gummo” Элины Балтлаце. Выставка продлится до 17 октября.

В основной программе показов RFW заявлены следующие дизайнеры: Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo. Приглашенный гость грядущей модной сессии — эстонская марка Diana Arno. Детская мода будет представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse. Впервые за всю историю Рижской недели моды все новые коллекции с основных показов смогут оценить зрители из любой точки мира. Прямые трансляции будут доступны на портале spice.lv, tvnet.lv, а также на официальных страницах RFW в Facebook и Instragram. Ведущая трансляции — известная и стильная телеведущая Грета Пейде.