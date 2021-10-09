Мода и стиль
09.10.2021, 14:35

Купить платье или донашивать вещи мужа? Как сэкономить на одежде благодаря гардеробу супруга

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by MART PRODUCTION from Pexels
Пара из Англии экономит при покупке вещей, разделяя гардероб на двоих. Молодые люди предпочитают покупать рубашки, штаны и даже нижнее бельё, которые могут носить по очереди. Окружение семьи относится к такому эксперименту с сомнением, а супруги с удовольствием считают сэкономленные деньги, пишет Medialeaks.

Грейс Сургей из Ноттингема работает менеджером по онлайн-доставке и, после того как пандемия коронавируса вынудила многих людей перейти на удалённую работу, так и осталась в своём домашнем офисе. За это время девушка привыкла проводить совещания, одевшись в то, что первым попалось ей под руку. В основном это были вещи её мужа Райана, пишет британское издание The Sun.

Мужчина терпел посягательства на его гардероб, пока не осознал, что ему не в чем идти на работу: половина рубашек перекочевала к Грейс. После небольшой семейной ссоры пара решила, что теперь одежда в их семье будет общей.

Грейс и Райан начали ходить исключительно в мужские магазины и покупать вещи, которые подходят им обоим. По словам девушки, одежда для женщин уступает по качеству и стоит неоправданно дорого.

Грейс подсчитала, что на обновлении гардероба на зиму она сэкономила более 700 фунтов (825 евро). Всё, что она купила осенью, попало в их с мужем общий шкаф. Рубашки, штаны и даже нижнее бельё супруги носят по очереди. Грейс рассказала The Sun, что окружающие считают их с мужем чудаками, но девушка готова нести в массы свой экономный и стильный лайфхак.

Поиск таких слов как “гендерно-нейтральная мода” и “мультигендерность” в строке поиска на сайте бренда может помочь вам найти то, что вы ищете, — советует Грейс.

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