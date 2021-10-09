Купить платье или донашивать вещи мужа? Как сэкономить на одежде благодаря гардеробу супруга

Грейс Сургей из Ноттингема работает менеджером по онлайн-доставке и, после того как пандемия коронавируса вынудила многих людей перейти на удалённую работу, так и осталась в своём домашнем офисе. За это время девушка привыкла проводить совещания, одевшись в то, что первым попалось ей под руку. В основном это были вещи её мужа Райана, пишет британское издание The Sun.

Мужчина терпел посягательства на его гардероб, пока не осознал, что ему не в чем идти на работу: половина рубашек перекочевала к Грейс. После небольшой семейной ссоры пара решила, что теперь одежда в их семье будет общей.

Грейс и Райан начали ходить исключительно в мужские магазины и покупать вещи, которые подходят им обоим. По словам девушки, одежда для женщин уступает по качеству и стоит неоправданно дорого.

Грейс подсчитала, что на обновлении гардероба на зиму она сэкономила более 700 фунтов (825 евро). Всё, что она купила осенью, попало в их с мужем общий шкаф. Рубашки, штаны и даже нижнее бельё супруги носят по очереди. Грейс рассказала The Sun, что окружающие считают их с мужем чудаками, но девушка готова нести в массы свой экономный и стильный лайфхак.

Поиск таких слов как “гендерно-нейтральная мода” и “мультигендерность” в строке поиска на сайте бренда может помочь вам найти то, что вы ищете, — советует Грейс.