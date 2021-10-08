Мальчик, у которого нет друзей, получил 56 тысяч поздравлений в свой день рождения. Одно из них — от Шэрон Стоун

29 сентября, в день рождения Харрисона, его отец Кевин разместил в своем аккаунте в Twitter пост. Мужчина написал, что во время выполнения одного из школьных заданий его сын рассказал, что хотел бы научиться водить машину и завести друзей. Британец попросил пользователей сделать репосты его записи и поздравить мальчика с днем рождения.

Daniel’s my son. Profoundly Autistic. Hasn’t one friend. It’s his birthday today. In his ECHP he wrote that his two wishes were to learn to drive and make friends 😣 Please wish him a happy birthday. Please show him you care. Please share. ##happybirthday #autism #rt pic.twitter.com/Psu97TSj6g — Kev & Daniel’s #autism journey (& Bruce 😉) (@kevharrison_) September 29, 2021

“Дети с расстройством аутистического спектра часто хотят играть в одиночестве, и Дэниел никогда не выражал желания иметь друзей. Так что это потрясло нас до глубины души”, — рассказал Кевин. К его удивлению, пост набрал больше 28,5 тысячи репостов и 53,6 тысячи комментариев. Среди прочих мальчик получил поздравления с днем рождения от актера и режиссера Рассела Кроу, актрисы Шэрон Стоун и сыгравшего Люка Скайуокера в киносаге “Звездные войны” Марка Хэмилла.

После публикации поста Кевин успел дать несколько интервью различным британским и американским СМИ. По словам мужчины, он надеется, что все люди, которые узнали историю его сына, поймут, что они не одни и всегда есть кто-то, кто готов их поддержать.







