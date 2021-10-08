ФОТО | Эстонский дизайнер Оксана Тандит представила авторскую коллекцию, вдохновленную легендарной Эльзой Скиапарелли

“Идея коллекции родилась летом, когда я прочитала автобиографию Эльзы Скиапарелли “Моя шокирующая жизнь”, — рассказывает Оксана Тандит. — Я обнаружила много общего между нами — мы обе родились в сентябре, обе по характеру смелые, импровизаторы, любительницы свободы, с хорошим чувством юмора. В поисках параллелей в нашем творчестве на ум пришли определения: оригинальный, но носибельный, смелый и привлекательный, но в то же время классический. Мне всегда, как и легендарному римскому модельеру, нравились яркие цвета фуксии, но книга Эльзы подсказала мне идею попробовать, например, сине-оранжевое сочетание, которое можно встретить в моей новой коллекции”.