ФОТО | Эстонский дизайнер Оксана Тандит представила авторскую коллекцию, вдохновленную легендарной Эльзой Скиапарелли(1)
“Идея коллекции родилась летом, когда я прочитала автобиографию Эльзы Скиапарелли “Моя шокирующая жизнь”, — рассказывает Оксана Тандит. — Я обнаружила много общего между нами — мы обе родились в сентябре, обе по характеру смелые, импровизаторы, любительницы свободы, с хорошим чувством юмора. В поисках параллелей в нашем творчестве на ум пришли определения: оригинальный, но носибельный, смелый и привлекательный, но в то же время классический. Мне всегда, как и легендарному римскому модельеру, нравились яркие цвета фуксии, но книга Эльзы подсказала мне идею попробовать, например, сине-оранжевое сочетание, которое можно встретить в моей новой коллекции”.
Ключевое слово в коллекции — банты — большие и маленькие, от бархата до лакированной кожи. Для Оксаны характерно использование роскошных качественных тканей, таких как шелк, бархат и тонкая шерсть. Цветовая гамма включает в себя классический черный, черно-белую клетку, обилие осенних тонов, а также яркие цвета — фуксию, красный, оранжевый и синий.
В новой коллекции Оксаны Тандит можно увидеть черные элегантные костюмы, модные клетчатые шорты с пиджаком, украшенным бархатными деталями, сливово-фиолетовый бархатный брючный костюм с горчично-зеленой шелковой блузкой, а также классические коктейльные платья корсетного типа и летящие вечерние платья. Выбор настоящих див — длинное шелковое платье цвета фуксии с вырезом в форме сердца и эффектным шарфом, также характерное для эпохи Эльзы Скиапарелли.
Коллекцию также дополнили перчатки от Riina Õun и оригинальные украшения Marita Lumi из коллекции A-Gallery.
Смотрите галерею с показа новой коллекции Оксаны Тандит: