Я – мама
08.10.2021, 12:41

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ | “Я часто думаю, все ли я делаю правильно, справлюсь ли я?” Кейт Пентус-Розиманнус — о материнстве на посту министра и секрете счастливого брака

 
Катарийна Либе
Стилист: Кайди Лийв. Одежда: Embassy of Fashion, Bebe Organic Украшения и аксессуары: Tanel Veenre
Стилист: Кайди Лийв. Одежда: Embassy of Fashion, Bebe Organic Украшения и аксессуары: Tanel Veenre
Hele-Mai Alamaa
“У меня сейчас самое счастливое время в жизни!" — признается Кейт Пентус-Розиманнус журналу Pere ja kodu, хотя c возвращением на работу ей приходится буквально жонглировать своими обязанностями министра финансов Эстонии и матери крошечного младенца. К счастью, ее поддерживает муж Рейн, который полностью посвятил себя воспитанию маленькой Ити Лоретты.

Кейт Пентус Розиманнус (45) и ее муж Рейн Розиманнус (52) откровенно рассказали журналу Pere ja kodu о стрессе и напряжении от 10-летних попыток стать родителям, о 37-часовых родах, о выборе имени, о том, как Кейт удается кормить ребенка грудью и одновременно оставаться эффективной на посту министра финансов и обо многом другом. И, конечно, много фото счастливой семьи и их долгожданной Ити-Лоретты, которой завтра исполнится 2 месяца!