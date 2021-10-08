ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ | “Я часто думаю, все ли я делаю правильно, справлюсь ли я?” Кейт Пентус-Розиманнус — о материнстве на посту министра и секрете счастливого брака

Кейт Пентус Розиманнус (45) и ее муж Рейн Розиманнус (52) откровенно рассказали журналу Pere ja kodu о стрессе и напряжении от 10-летних попыток стать родителям, о 37-часовых родах, о выборе имени, о том, как Кейт удается кормить ребенка грудью и одновременно оставаться эффективной на посту министра финансов и обо многом другом. И, конечно, много фото счастливой семьи и их долгожданной Ити-Лоретты, которой завтра исполнится 2 месяца!