08.10.2021, 12:41
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ | “Я часто думаю, все ли я делаю правильно, справлюсь ли я?” Кейт Пентус-Розиманнус — о материнстве на посту министра и секрете счастливого брака
Hele-Mai Alamaa
“У меня сейчас самое счастливое время в жизни!" — признается Кейт Пентус-Розиманнус журналу Pere ja kodu, хотя c возвращением на работу ей приходится буквально жонглировать своими обязанностями министра финансов Эстонии и матери крошечного младенца. К счастью, ее поддерживает муж Рейн, который полностью посвятил себя воспитанию маленькой Ити Лоретты.