Почему не существует универсального лекарства от головной боли? Объясняет эксперт из Эстонии

По словам провизора аптеки Tartu Sõbra Benu Астрид Оольберг, головные боли — это частая проблема, с которой обращаются, чтобы найти помощь в аптеке. “Головные боли могут быть как разовыми, так и острыми, а также вызывать затяжные и мучительные проблемы здоровья. В случае впервые появившейся нестерпимой головной боли следует немедленно обратиться к врачу. Однако, если головная боль вызвана стрессом, напряжением в шее и плечах, сквозняками или в случае более легких головных болей, вам может помочь верная доза правильного обезболивающего”, — поясняет Оольберг и добавляет, что для определения этой дозы нужно внимательно прочитать инфолисток лекарства или проконсультироваться с аптекарем.

Опыт Оольберг по консультированию пациентов с головной болью показал, что для некоторых пациентов одно действующее вещество более эффективно, чем другое, и она призывает людей пробовать разные лекарства, чтобы найти подходящее. Кроме того, по словам фармацевта, на полках аптек также есть препараты для снятия головных болей и плохого самочувствия, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя.

С острыми и хроническими головными болями следует обратиться к врачу

По словам провизора, при острых и непереносимых головных болях необходимо немедленно обратиться к врачу для выяснения причины. “Хронические головные боли, такие как посттравматические головные боли, жгучие головные боли из-за невралгии тройничного нерва или мигрени — все это вызывает понятное беспокойство и решать эти проблемы нужно вместе с семейным врачом или врачом-специалистом, и лечиться в соответствии с полученными рекомендациями”, — говорит фармацевт, призывая смелее обращаться к врачу с частыми и сильными головными болями.

“Кроме того, страдающим хроническими головными болями людям могут помочь врачи по боли, которые анализируют состояние пациента и в течение нескольких визитов пытаются найти лучшее решение для проблемы его боли”, — приводит провизор пример разных возможностей лечения боли.