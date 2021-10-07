Почему не существует универсального лекарства от головной боли? Объясняет эксперт из Эстонии(3)
По словам провизора аптеки Tartu Sõbra Benu Астрид Оольберг, головные боли — это частая проблема, с которой обращаются, чтобы найти помощь в аптеке. “Головные боли могут быть как разовыми, так и острыми, а также вызывать затяжные и мучительные проблемы здоровья. В случае впервые появившейся нестерпимой головной боли следует немедленно обратиться к врачу. Однако, если головная боль вызвана стрессом, напряжением в шее и плечах, сквозняками или в случае более легких головных болей, вам может помочь верная доза правильного обезболивающего”, — поясняет Оольберг и добавляет, что для определения этой дозы нужно внимательно прочитать инфолисток лекарства или проконсультироваться с аптекарем.
Опыт Оольберг по консультированию пациентов с головной болью показал, что для некоторых пациентов одно действующее вещество более эффективно, чем другое, и она призывает людей пробовать разные лекарства, чтобы найти подходящее. Кроме того, по словам фармацевта, на полках аптек также есть препараты для снятия головных болей и плохого самочувствия, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя.
С острыми и хроническими головными болями следует обратиться к врачу
По словам провизора, при острых и непереносимых головных болях необходимо немедленно обратиться к врачу для выяснения причины. “Хронические головные боли, такие как посттравматические головные боли, жгучие головные боли из-за невралгии тройничного нерва или мигрени — все это вызывает понятное беспокойство и решать эти проблемы нужно вместе с семейным врачом или врачом-специалистом, и лечиться в соответствии с полученными рекомендациями”, — говорит фармацевт, призывая смелее обращаться к врачу с частыми и сильными головными болями.
“Кроме того, страдающим хроническими головными болями людям могут помочь врачи по боли, которые анализируют состояние пациента и в течение нескольких визитов пытаются найти лучшее решение для проблемы его боли”, — приводит провизор пример разных возможностей лечения боли.
Начните смягчать головную боль путем расслабления
По словам фармацевта, головные боли обычно невозможно предотвратить — особенно хронические головные боли — и поэтому она рекомендует начинать снижение боли с расслабления. “Моя первая рекомендация — избегать или сокращать нахождение в вынужденном сидячем положении, что представляет угрозу для офисных работников, водителей, рабочих конвейера и многих других, чей характер работы требует нахождения в одном положении. “В случае такого рабочего места необходимы упражнения для снятия мышечного напряжения, которые должны выполняться во время каждого перерыва”, — советует Оольберг, добавляя, что отдых, слабо освещенная или без света комната и прогулки на свежем воздухе помогают расслабиться и в любом случае приносят пользу. Кроме того, для снижения мышечного напряжения хороши точечный массаж и ароматерапия .
Аптекарь подчеркивает, что, помимо мышц, важно еще и душевное расслабление. “Легко сказать, что нужно избегать стресса и мысленного зацикливания, и чтобы избежать и уменьшить душевное напряжение, я рекомендую попытаться посмотреть на стрессовую ситуацию под другим углом или постараться изменить свое отношение”, — предлагает Оольберг.
Головные боли могут быть связаны и с питанием. “Например, следует ограничить употребление кофе и чая, да и острая пища также может усугубить головную боль”, — указывает фармацевт на продукты, которых следует избегать и ограничивать при головных болях, а также аптекарь рекомендует больше пить воды.