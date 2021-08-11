Как отличить инсульт от мигрени?

Мигрень начинается постепенно, а инсульт — быстро

Как правило, мигренозные головные боли возникают медленно и со временем становятся более болезненными и иногда длятся несколько дней.

Головная боль, связанная с инсультом, обычно достигает своей интенсивности в течение нескольких минут.

Проблемы со зрением



При мигрени проблемы со зрением являются одним из основных симптомов ауры. Вы можете видеть геометрические или зигзагообразные узоры или мигающие огни.

Во время инсульта все внезапно становится темным или расплывчатым. Один из явных признаков инсульта — ощущение, что перед глазами как будто опускаются “шторы”.

Если подобное ощущение длится пять минут и проходит, это может быть преходящая ишемическая атака.

Около 30% людей с транзиторной ишемической атакой, в конечном итоге будут иметь инсульт, поэтому очень важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Зависит от возраста

У молодых людей чаще встречается мигрень, среди более взрослых — инсульт.

Люди любого возраста могут страдать мигренью, но, как правило, после 30 лет приступы становятся реже и менее серьезными. Инсульты же чаще всего поражают людей в возрасте 60 лет.

Многие люди, которые испытали мигрень в молодом возрасте, обычно страдают ими или не так часто, или вообще не страдают.

У молодых людей могут быть инсульты, особенно если они страдают определенными заболеваниями, такими как нарушение свертываемости крови, серповидно-клеточная анемия или нарушение обмена веществ.

Если у вас повышенный риск инсульта и вы сомневаетесь, есть ли у вас инсульт или мигрень, то следует проявить осторожность и по возможности отправиться в больницу.

Мигрень обычно вызывается определенным триггером, а инсульт — нет

Не у всех одни и те же триггеры мигрени, но стресс, гормональные изменения, внезапные изменения погоды, а также слишком много или слишком мало сна могут вызвать обострение мигрени.