“Золушка командует будущим мужем”. Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому

“Я женился на женщине, которую люблю”

22 мая 2004 года к экранам телевизоров устремились 1,5 миллиарда зрителей. Все они внимательно следили за роскошной церемонией в мадридском соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Невеста Летиция выглядела взволнованной, у входа ее с нетерпением ожидала огромная толпа. В сопровождении отца и двух подруг она, держа в руках букет белых лилий, проходила к алтарю.

Свадебный наряд кремового цвета, выполненный из шелка с золотыми вкраплениями, вызвал особое восхищение. Его создал испанский кутюрье Мануэль Пертегас. Особой деталью наряда послужил высокий воротник, отделанный белой вышивкой с изображением колосьев и лилий — частей герба принца Фелипе Астурийского, ее будущего супруга.

Свадебное платье Летиции считается одним из самых дорогих королевских нарядов в истории, оно оценивается почти в восемь миллионов долларов

Дополнял наряд четырехметровый шлейф, а также алмазная тиара стоимостью свыше 680 тысяч долларов. Испанцы уже видели ее в 1962 году, когда королева София, будущая свекровь Летиции, надевала ее на свадьбу с королем Хуаном Карлосом.

Пока священнослужитель проводил мессу, будущие супруги обменялись влюбленными взглядами. Публика, следившая за каждым их шагом, была в восторге. После церемонии молодожены сели в Rolls-Royce, чтобы проехаться по улицам Мадрида и поприветствовать своих поклонников.



Следующей остановкой стал Королевский дворец. Когда Летиция и Фелипе вышли на балкон, все с замиранием сердца ждали традиционного поцелуя молодоженов на публике. Однако в этот раз пара их разочаровала — целоваться на глазах у всех муж и жена не стали.

После этого — праздничный банкет, на который пригласили полторы тысячи человек. Среди гостей числились королевские особы из разных стран мира. Их ждали более тысячи бутылок дорогого шампанского, блюда высокой кухни и двухметровый праздничный торт. Свадьба обошлась чете в 25 миллионов долларов. Во время торжества всех присутствующих особенно тронули слова молодого супруга: “Я счастлив, потому что осуществил свою заветную мечту — женился на женщине, которую люблю”.