ФОТО | Что и как носить в следующем году? Гости осеннего "Стильного заявления с Дианой Денисовой" побывали в роли стилистов

Мир моды потихоньку оживает после пандемии. Дизайнеры возвращаются к показам офлайн. И весь мир с интересом следит за появлением новых тенденций. Именно о направлениях моды на предстоящий год говорилось на осенней встрече “Стильное заявление” — такие вечера для поклонниц моды проводит в Таллинне известный дизайнер и модельер Диана Денисова.

Кроме того, гости примерили на себя роль стилистов — ведь именно эта профессия становится все более актуальной: в целом, дизайнерами все уже придумано, поэтому сейчас важным становится не ЧТО носить, а КАК носить.

Модели из JK Club продемонстрировали осеннюю коллекцию эстонского бренда Althea. А гости под руководством дизайнера Дианы Денисовой придумывали, чем можно было бы еще дополнить образы.

Бессменный фотограф “Стильного заявления” Карина Ваус запечатлела на фото то, что в итоге получилось: