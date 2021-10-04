52-летняя супермодель снялась топлес для Vogue

52-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на первом фото она позирует в полосатом свитере, без штанов, держа в руках собаку, а на втором — стоит возле стены с картинами в кружевном боди. Кристенсен также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета: на снимке она прикрывает обнаженную грудь рукой.