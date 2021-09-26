ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне впервые прошел финал крупного международного конкурса красоты. Смотрите, кому Эстония передала титул “Миссис Европа”!

Хозяйка конкурса Mrs. Europe Меги Савова , которая приехала в Эстонию из Болгарии, признает, что эстонская команда организаторов во главе с директором агентства Angel Model Agency Анной Микконен и Mrs. Europe 2019 Людмилой Карпиковой очень достойно справилась в таких непростых условиях.

Хозяйка конкурса Mrs. Europe Меги Савова , которая приехала в Эстонию из Болгарии, признает, что эстонская команда организаторов во главе с директором агентства Angel Model Agency Анной Микконен и Mrs. Europe 2019 Людмилой Карпиковой очень достойно справилась в таких непростых условиях.

По словам Людмилы Карпиковой , два года назад завоевавшей титул Mrs. Europe 2019 — именно поэтому в этом году мероприятие проводилось в нашей стране — конкурс красоты такого уровня проходит в Эстонии впервые. Правда изначально финал должен был пройти в октябре 2020 года, но свои коррективы внесла пандемия. Конкурс дважды откладывался и в итоге готовить такое масштабное мероприятие пришлось едва ли не за месяц, а доехать до Эстонии в итоге смогли не все участницы. Но Людмила рада, что наконец смогла передать титул “Миссис Европы” в достойные руки.

Титул — и даже не один — на конкурсе получила каждая участница. Так, награда за лучший национальный костюм, а заодно и титул первой вице-миссис конкурса достались Ише Фредерикс , представительнице стран Бенилюкса (фото и видео с конкурса национального костюма можно найти здесь ), побдительницей конкурса талантов стала Мирея Мартинез из Испании, а лучшей матерью Европы — Mother of Europe — и Mrs. Europe Sport стала представительница Украины Зоряна Богдан .

Второй вице-миссис — обладательницей титула Mrs. Europe II — также стала участница из России — Анна Дьякова , фитнес-тренер, у которой четверо детей. По словам Анны, именно семья — ее главная ценность, двигатель и поддержка, а то, что главная победа досталась в конкурсе ее соотечественнице — это огромная гордость.

Второй вице-миссис — обладательницей титула Mrs. Europe II — также стала участница из России — Анна Дьякова , фитнес-тренер, у которой четверо детей. По словам Анны, именно семья — ее главная ценность, двигатель и поддержка, а то, что главная победа досталась в конкурсе ее соотечественнице — это огромная гордость.

29-летняя мама двоих детей, инженер-кибернетик по образованию, директор по развитию крупного предприятия, зоозащитница, дизайнер одежды, женский коуч и популярный блогер, а теперь еще и “Миссис Европа 2021” Валерия Тулаева признается, что самым сложным оказалось попасть на конкурс — получить визу и пересечь границу, что получилось не с первого раза. Это первый визит Валерии в Эстонию, где ее, несмотря на сложности, в итоге ждал не только теплый прием, но и победа.



Всех участниц покорил не только радушный прием команды конкурса, но и сама Эстония — ее архитектура, природа, умение ценить и сохранять свою историю, а главное — люди. Правда, участницам из более теплых стран пришлось адаптироваться к климату.





В следующем году финал конкурса Mrs. Europe пройдет в России. А Эстонии уже на ближайшей неделе предстоит принять еще один международный конкурс — 1 октября в таллиннском клубе Prive выберут самую красивую бабушку Вселенной и самую красивую женщину 45+.

Смотрите, как прошло награждение участниц конкурса Mrs. Europe 2021: