ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне впервые прошел финал крупного международного конкурса красоты. Смотрите, кому Эстония передала титул “Миссис Европа”!
29-летняя мама двоих детей, инженер-кибернетик по образованию, директор по развитию крупного предприятия, зоозащитница, дизайнер одежды, женский коуч и популярный блогер, а теперь еще и “Миссис Европа 2021” Валерия Тулаева признается, что самым сложным оказалось попасть на конкурс — получить визу и пересечь границу, что получилось не с первого раза. Это первый визит Валерии в Эстонию, где ее, несмотря на сложности, в итоге ждал не только теплый прием, но и победа.
Второй вице-миссис — обладательницей титула Mrs. Europe II — также стала участница из России — Анна Дьякова, фитнес-тренер, у которой четверо детей. По словам Анны, именно семья — ее главная ценность, двигатель и поддержка, а то, что главная победа досталась в конкурсе ее соотечественнице — это огромная гордость.
Титул — и даже не один — на конкурсе получила каждая участница. Так, награда за лучший национальный костюм, а заодно и титул первой вице-миссис конкурса достались Ише Фредерикс, представительнице стран Бенилюкса (фото и видео с конкурса национального костюма можно найти здесь), побдительницей конкурса талантов стала Мирея Мартинез из Испании, а лучшей матерью Европы — Mother of Europe — и Mrs. Europe Sport стала представительница Украины Зоряна Богдан.
- Mrs. Europe 2021 - Star - Май Байлач (Mai Bailach), Северная Испания
- Mrs. Europe 2021 - National Costume - Иша Фредерикс (Isha Frederickx), Бенилюкс
- Mrs. Europe 2021 - Charisma - Майте Траллеро (Maite Trallero), Каталония
- Mrs. Europe 2021 - Creativity - Мария Романова, Беларусь
- Mrs. Europe 2021 - E-Vote - Юлиана Фердинанд (Iuliana Ferdinand), страны Балтии
- Mrs. Europe 2021 - Sport и Mrs. Europe 2021 - Mother of Europe - Зоряна Богдан (Zoryana Bohdan), Украина
- Mrs. Europe 2021 - Talent - Мирея Мартинез (Mireia Martinez), Испания
- Mrs. Europe 2021 - Social Activities - Марина Иванова, Якутия (Россия)
- Mrs. Europe 2021 - Golden Heart - Вера-Пантера Лемберг (Vera-Pantera Lemberg), Татарстан
- Mrs. Europe 2021 - Charity - Тиффани Лоренс (Tiffany Laurens), Бельгия
- Mrs. Europe 2021 - Mrs. European Union - Мариэта Захариева (Marieta Zaharieva), Болгария
- Mrs. Europe 2021 IV - Карла Велез (Carla Velez), Португалия
- Mrs. Europe 2021 III - Мирея Мартинез (Mireia Martinez), Испания
- Mrs. Europe 2021 II - Анна Дьякова, Волга (Россия)
- Mrs. Europe 2021 I - Иша Фредерикс (Isha Frederickx), Бенилюкс
- Mrs. Europe 2021 - Валерия Тулаева, Санкт-Петербург, Россия
По словам Людмилы Карпиковой, два года назад завоевавшей титул Mrs. Europe 2019 — именно поэтому в этом году мероприятие проводилось в нашей стране — конкурс красоты такого уровня проходит в Эстонии впервые. Правда изначально финал должен был пройти в октябре 2020 года, но свои коррективы внесла пандемия. Конкурс дважды откладывался и в итоге готовить такое масштабное мероприятие пришлось едва ли не за месяц, а доехать до Эстонии в итоге смогли не все участницы. Но Людмила рада, что наконец смогла передать титул “Миссис Европы” в достойные руки.
Хозяйка конкурса Mrs. Europe Меги Савова, которая приехала в Эстонию из Болгарии, признает, что эстонская команда организаторов во главе с директором агентства Angel Model Agency Анной Микконен и Mrs. Europe 2019 Людмилой Карпиковой очень достойно справилась в таких непростых условиях.
Всех участниц покорил не только радушный прием команды конкурса, но и сама Эстония — ее архитектура, природа, умение ценить и сохранять свою историю, а главное — люди. Правда, участницам из более теплых стран пришлось адаптироваться к климату.
В следующем году финал конкурса Mrs. Europe пройдет в России. А Эстонии уже на ближайшей неделе предстоит принять еще один международный конкурс — 1 октября в таллиннском клубе Prive выберут самую красивую бабушку Вселенной и самую красивую женщину 45+.
Смотрите, как прошло награждение участниц конкурса Mrs. Europe 2021: