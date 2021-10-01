События
01.10.2021, 10:35

ФОТО И ВИДЕО | Индия, Япония и Канарские острова. Смотрите, какие яркие бабушки и красавицы 45+ со всего мира собрались в Таллинне!

 
Финал конкурсов уже сегодня в 17:00
Уже сегодня в Таллинне пройдет финал международных конкурсов красоты Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021. В Эстонию приехали 15 участниц со всего мира — из Великобритании, Германии, Испании, России, Украины, с Канарских островов и даже из Индии и Японии. По итогам конкурсов жюри выберет самую красивую бабушку Вселенной и cамую красивую женщину Вселенной в возрасте 45+.

Финал международного конкурса красоты Grandma Universe 2021 проходит в этом году в Таллинне, потому что именно представительница Эстонии Светлана Гитерман стала в 2020 году самой красивой бабушкой Вселенной на конкурсе в Болгарии. На конкурсе бабушек в Таллинне нашу страну в этом году представляет Наталья Фишер — Grandma Universe Estonia 2021, также в конкурсе участвует самая красивая бабушка Латвии Даце Лансоне.

На этой неделе участницы между репетициями и различными этапами конкурса познакомились поближе с Таллинном, а также устроили прекрасный показ народных костюмов на смотровой площадке на Тоомпеа.

Финал конкурсов Grandma Universe 2021 и Mrs. Classic Universe 2021 пройдет уже сегодня, 1 октября, в 17:00 в клубе PRIVE. Билеты можно приобрести в Piletilevi.

Смотрите, как на прошлой неделе в Эстонии выбирали "Миссис Европа 2021".

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