ФОТО И ВИДЕО | Индия, Япония и Канарские острова. Смотрите, какие яркие бабушки и красавицы 45+ со всего мира собрались в Таллинне!

Финал международного конкурса красоты Grandma Universe 2021 проходит в этом году в Таллинне, потому что именно представительница Эстонии Светлана Гитерман стала в 2020 году самой красивой бабушкой Вселенной на конкурсе в Болгарии. На конкурсе бабушек в Таллинне нашу страну в этом году представляет Наталья Фишер — Grandma Universe Estonia 2021, также в конкурсе участвует самая красивая бабушка Латвии Даце Лансоне.