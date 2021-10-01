ФОТО И ВИДЕО | "Я бесконечно читала про европейские города в журнале "Вокруг света". Как бросить работу, поменять страну и открыть свой магазин игрушек в Таллинне

На самом деле, эта история о мечте. Всего полгода назад Серафима, учитель биологии из России, приехала в Таллинн, и теперь дружелюбно предлагает гостям своего необычного магазинчика в Старом городе TrickTrek кофе и вдохновенные рассказы о книгах и игрушках.

Как получилось переехать из России: сомнения, мечты и пандемия

Серафима затеяла эту историю с магазином вместе с мужем Сашей. Сейчас они создают, по ее словам, место притяжения русской эмиграции в Таллинне. И даже не вдвоем, а вчетвером. Им помогают сын Лука и большая собака Тея, которая тоже член семьи. Но к идее магазина пришли не сразу.

— Мы всегда хотели жить в Европе, — рассказывает Серафима, — это моя большая мечта детства. Я бесконечно перечитывала статьи про европейские города в журнале “Вокруг света”, и представляла, как я путешествую по ним. Но мы с мужем сомневались, сможем ли жить в Европе, как будем зарабатывать, если, кроме русского, знаем только английский язык. Поэтому откладывали переезд. Думали решиться, когда сын пойдет в первый класс, но вот ему уже больше 10 лет, а мы по-прежнему в России. И только иногда путешествовали по Европе. Саша работал на заводе, а я — в библиотеке.

Сначала Серафима с мужем захотели сделать деревянный спектакль. Продумали идею, создали деревянные декорации и героев. Показали свою историю про крокодила на разных площадках в Петербурге. И как-то незаметно марионетки из их первого спектакля стали игрушками. Саша ушел с работы, чтобы заниматься этим проектом, а вслед за ним уволилась и Серафима — так сильно они загорелись идеей создания игрушек. Началась пандемия, и они, наконец, решили, что час переезда настал. А вдруг границы закроют насовсем?