ФОТО И ВИДЕО | "Я бесконечно читала про европейские города в журнале "Вокруг света". Как бросить работу, поменять страну и открыть свой магазин игрушек в Таллинне
На самом деле, эта история о мечте. Всего полгода назад Серафима, учитель биологии из России, приехала в Таллинн, и теперь дружелюбно предлагает гостям своего необычного магазинчика в Старом городе TrickTrek кофе и вдохновенные рассказы о книгах и игрушках.
Как получилось переехать из России: сомнения, мечты и пандемия
Серафима затеяла эту историю с магазином вместе с мужем Сашей. Сейчас они создают, по ее словам, место притяжения русской эмиграции в Таллинне. И даже не вдвоем, а вчетвером. Им помогают сын Лука и большая собака Тея, которая тоже член семьи. Но к идее магазина пришли не сразу.
— Мы всегда хотели жить в Европе, — рассказывает Серафима, — это моя большая мечта детства. Я бесконечно перечитывала статьи про европейские города в журнале “Вокруг света”, и представляла, как я путешествую по ним. Но мы с мужем сомневались, сможем ли жить в Европе, как будем зарабатывать, если, кроме русского, знаем только английский язык. Поэтому откладывали переезд. Думали решиться, когда сын пойдет в первый класс, но вот ему уже больше 10 лет, а мы по-прежнему в России. И только иногда путешествовали по Европе. Саша работал на заводе, а я — в библиотеке.
Сначала Серафима с мужем захотели сделать деревянный спектакль. Продумали идею, создали деревянные декорации и героев. Показали свою историю про крокодила на разных площадках в Петербурге. И как-то незаметно марионетки из их первого спектакля стали игрушками. Саша ушел с работы, чтобы заниматься этим проектом, а вслед за ним уволилась и Серафима — так сильно они загорелись идеей создания игрушек. Началась пандемия, и они, наконец, решили, что час переезда настал. А вдруг границы закроют насовсем?
— Муж родился в Нарве. Поэтому для нас уехать жить в Эстонию — это простой путь. В октябре прошлого года подали документы, но в январе пришел ответ, что не можем переехать из-за того, что Саша живет в Эстонии меньше дней, чем положено, чтобы сохранить право на вид на жительство. Мы написали письмо, что нас в России держала работа, обучение, но теперь мы готовы переехать и даже перевезем в Эстонию бизнес. Нам пошли навстречу: мы с Лукой получили вид на жительство, а мужу его продлили.
Меньше двух месяцев на подготовку и — открытие
— В апреле я одна приехала в Таллинн к друзьям. Жила у них, искала квартиру и помещение для магазина. Мне удалось это сделать за полторы недели. Даже быстро нашла вариант, куда нас пустили с собакой. Хотя тот еще квест был.
Для магазина я искала помещение в Старом городе, адекватное по стоимости аренды. Повезло — я нашла уютное небольшое пространство на улице Rüütli с приятным окружением. Оно принадлежит Таллиннскому университету. Здесь атмосферный потолок, интересная люстра, которая досталась от предыдущих арендаторов, рядом с нами находится школа, над нами снимают помещение художники. Мы его арендовали с конца апреля.
Саша с Лукой, собакой и с вещами, без машины, перешли границу и приехали ко мне в Таллинн. Был локдаун. Мы привыкли, что в Питере доставка работает отлично: заказал — и на следующий день у тебя все, что угодно. Хоть мебель, хоть еда. А здесь не так. Поэтому мы заказали не ту мебель, которую хотели, а ту, что нам могли доставить быстрее. Покрасили стены в помещении, поставили мебель. И 15 мая у нас уже состоялось предоткрытие.
Официально открылись мы 5 июня. Информация про TrickTrek разлетелась быстро, на празднике собралось больше 50 семей. Мы играли спектакль на улице, потому что магазинчик оказался слишком мал для такого количества посетителей.
TrickTrek — дело семейное
Серафима в проекте руководитель: общается с людьми, заключает договоры, проводит мастер-классы. А Саша как загадочный механик — больше времени проводит “за ширмой”. Он разрабатывает и мастерит игрушки. Вместе они играют спектакли.
Луку не так вдохновляют игрушки, он больше фанатеет по настольным играм: сам их придумывает. А еще рисует наклейки. Скоро Серафима сделает отдельную полочку с его авторскими “штуками”. Они пользуются популярностью: первый тираж разошелся неожиданно быстро. Родители, купившие игру Луки, даже жаловались в шутку, что дети играют в нее без перерыва до одиннадцати вечера.
Сейчас туристический сезон пошел на спад. И в TrickTrek больше ориентируются на тех, кто живет в Таллинне и говорит по-русски.
— Мы готовимся к Хэллоуину. Это наш самый любимый праздник. Я его обожаю больше, чем Рождество. Весь октябрь будем делать разные мастер-классы: свечи, книги заклинаний, летучих мышей. В конце октября устроим грандиозный праздник. А к Рождеству хотим сделать в магазине большой адвент-календарь. Можно будет заходить к нам хоть каждый день, открывать маленький ящичек и читать разные истории, выполнять задания. Планируем успеть поставить новый спектакль.
А как же мечты о путешествиях по Европе?
У Серафимы есть только вторник, день, когда она проводит время с семьей. Они много гуляют по Таллину или уезжают из города смотреть красивые места. Изготовление игрушек, магазинчик и разработка спектаклей теперь занимают все ее время.
— Но мы давно хотим сделать очень большой спектакль со сложными механизмами! Это и большая наша мечта, и грусть, потому что ни времени, ни денег на него сейчас нет. Давно его задумали. Будет называться «Кутхи». Он без слов, его поймут все. Пробовали собрать на этот проект средства через краудфандинговую платформу, но не вышло. Получили в России небольшой грант, и на него сделали часть декораций. Сложность в том, что раз декорации будут большими, для их перевозки понадобится фургон. Но фургона пока нет и сам спектакль готов процентов на тридцать. Я надеюсь, может, через год или два мы его доделаем. И тогда поедем по городам Европы с гастролями!