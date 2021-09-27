Я – мама
27.09.2021, 18:00

Женщина четыре дня кормила детей грудью после крушения судна, пока не умерла

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by João Henrique do Carmo from Pexels
Венесуэлка Мариэли Чакон спасла двоих детей, кормя их грудью. Семья выживала в океане с 3 по 7 сентября. Об этом пишет сайт "Нет, это нормально" со ссылкой на Daily Mail, HITC и NZ Herald.

Все эти дни Чакон кормила грудью своего шестилетнего сына Хосе Давида и двухлетнюю дочь Марию Беатрис. Чтобы выжить самой, она пила собственную мочу.

3 сентября Мариэли с детьми, мужем, няней и другими людьми, которые приходились паре друзьями и родственниками, отправились на судне “Тор” к маленькому острову в Атлантическом океане. Огромная волна разрушила судно. Семья Чакон плавала на маленьких спасательных плотах под палящим солнцем.

Поисковая операция началась 5 сентября. Плоты заметили 6 сентября. Береговая охрана добралась до них только в два часа дня на следующий день. Мариэли умерла от обезвоживания за три-четыре часа до спасения. Когда сотрудники береговой охраны прибыли, дети цеплялись за тело матери. Няня спаслась, спрятавшись от жары в холодильнике. Остальные пассажиры судна, включая отца детей, пропали без вести.

Детей с обезвоживанием и ожогами первой степени госпитализировали. Медики отмечают, что у них посттравматическое стрессовое расстройство. Неизвестно, с кем теперь будут жить дети, но у них точно есть дедушка - он сказал СМИ, что Мариэли с мужем хотели развлечь детей.

История матери-героини тронула сердца людей по всему миру.


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