Самые важные знания для счастливого будущего современного подростка: в Таллинне открывается уникальная академия

Программа академии DREAM включает в себя занятия по креативному мышлению, финансовой грамотности, выстраиванию карьеры, занятия по психологии, практическому английскому языку и здоровому образу жизни.

“У нас молодая и успешная команда. Все преподаватели — практики. Наша программа построена таким образом, что каждый предмет пересекается друг с другом, объединяя одну общую цель — успешное будущее учеников! Нас отличает желание дать инструменты для жизни выше среднего класса! В проекте нашей академии у ребят будут возможности писать свои собственные проекты и получать поддержку на их реализацию”, — говорит одна из основательниц академии Катрин Савченко.

Из Академии подростки выйдут со следующими тремя важными знаниями:

Как управлять финансами и приумножать их



Умение выстраивать отношения с деньгами приводит не только к уверенной и комфортной жизни, но и к умению выстраивать отношения во всех других сферах.

“Сегодня как никогда важно учиться распоряжаться деньгами. Когда на молодых людей сваливаются деньги, к сожалению, из-за отсутствия навыков они не знают, что с этими деньгами делать, как ими распоряжаться. В то же время сотни тысяч людей сводят концы с концами в мире, где нет границ возможностям. Все сводится к одному: у них нет навыков финансового планирования”, — рассказывает Екатерина Салумяэ, специалист в сфере личных финансов и планирования карьеры.

Как видеть возможности вокруг себя и уметь принимать верные решения в жизненных ситуациях



Mind Craft — креативное мышление. Пожалуй, одно из самых важных умений в жизни — умение смотреть на мир под необычным углом; видеть то, что не замечают другие; верить в себя, в свои силы, в потенциал, в идеи. Как никогда не останавливаться и открывать все новые и новые горизонты, а самое главное — как достичь нужного результата.