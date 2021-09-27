Самые важные знания для счастливого будущего современного подростка: в Таллинне открывается уникальная академия
Программа академии DREAM включает в себя занятия по креативному мышлению, финансовой грамотности, выстраиванию карьеры, занятия по психологии, практическому английскому языку и здоровому образу жизни.
“У нас молодая и успешная команда. Все преподаватели — практики. Наша программа построена таким образом, что каждый предмет пересекается друг с другом, объединяя одну общую цель — успешное будущее учеников! Нас отличает желание дать инструменты для жизни выше среднего класса! В проекте нашей академии у ребят будут возможности писать свои собственные проекты и получать поддержку на их реализацию”, — говорит одна из основательниц академии Катрин Савченко.
Из Академии подростки выйдут со следующими тремя важными знаниями:
- Как управлять финансами и приумножать их
Умение выстраивать отношения с деньгами приводит не только к уверенной и комфортной жизни, но и к умению выстраивать отношения во всех других сферах.
“Сегодня как никогда важно учиться распоряжаться деньгами. Когда на молодых людей сваливаются деньги, к сожалению, из-за отсутствия навыков они не знают, что с этими деньгами делать, как ими распоряжаться. В то же время сотни тысяч людей сводят концы с концами в мире, где нет границ возможностям. Все сводится к одному: у них нет навыков финансового планирования”, — рассказывает Екатерина Салумяэ, специалист в сфере личных финансов и планирования карьеры.
- Как видеть возможности вокруг себя и уметь принимать верные решения в жизненных ситуациях
Mind Craft — креативное мышление. Пожалуй, одно из самых важных умений в жизни — умение смотреть на мир под необычным углом; видеть то, что не замечают другие; верить в себя, в свои силы, в потенциал, в идеи. Как никогда не останавливаться и открывать все новые и новые горизонты, а самое главное — как достичь нужного результата.
“Сегодня миллионы возможностей — важно их видеть и уметь монетизировать”, — говорит преподаватель Академии Виктор Панасенко, сценарист, креативный продюсер, молодежный работник со стажем более 10 лет, Lego-тренер.
- Как выстраивать отношения с собой и окружающим миром
В эпоху информационного потока, социальных сетей и рекламы мы часто теряемся. Теряем свои личные ценности, рушим личные границы , что приводит к избыточным стрессам и трате бесценного времени на поиск выхода. “Важно уметь слышать и слушать себя, различать свои потребности от навязанных социумом, уважать и ценить себя!” — говорит профессиональный психолог Екатерина Паппель.
Помимо этого на занятиях с преподавателем с более 9-летним стажем из Англии Алексом, который так же является успешным предпринимателем, ребята будут практиковать английский. Цель академии — научить ребят строить мысли на английском и смело говорить на нем в любой среде.
“Как нам всего этого достичь и познать без здоровья?” — говорит Катрин Савченко, нутрициолог и консультант по здоровью. “Основная ценность нашей академии — здоровье! И важно дать молодому поколению навыки, как выстроить свой образ жизни без ущерба своему здоровью и уже сейчас в их молодом возрасте начать формировать здоровые привычки”.
Развитие этих навыков является основной целью команды в Академии DREAM, где уже в октябре 2021 года ждут учеников на увлекательных практических занятиях, которые заложат фундамент счастливому будущему нового поколения.