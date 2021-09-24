ФОТО И ВИДЕО | В Таллинн приехали красавицы со всей Европы. Смотрите, какое яркое шоу устроили претендентки на титул Mrs. Europe 2021 в Старом городе!

Помимо различных этапов конкурса Mrs. Europe 2021, репетиций и даже конференции на тему пластикового загрязнения, организаторы конкурса в Эстонии — агентство Angel Models Agency — подготовили для участниц насыщенную программу. Так претендентки на титул “Миссис Европа” уже познакомились с эстонской культурой, кухней, основными достопримечательностями Таллинна и даже побывали на экскурсии в Рийгикогу.

Конкурс “Миссис Европа” проходит в этом году в Эстонии, так как два года назад именно представительница нашей страны — Людмила Карпикова — завоевала титул самой красивой женщины Европы. Из-за коронавируса очередной конкурс дважды переносился, но в этом году все же состоялся.

Финал конкурса “Миссис Европа” пройдет 26 сентября в концертном зале “Estonia”, его проведет Николай Бенцлер. Одним из украшений финала станет выступление певицы XEVEN, которая родилась в Эстонии, а сейчас живет и творит за ее пределами. Билеты можно приобрести в Piletilevi.