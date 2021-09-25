ФОТО | Эта обувь — настоящий модный хит осени 2021 года!

Так, согласно материалу, трендовыми станут грубые лоферы на массивной подошве. “Если вы хотите инвестировать деньги в одну дорогую вещь на осень — обратите внимание на лоферы”, — говорится в тексте и отмечается, что подобная обувь появилась в ассортименте многих брендов, таких как Prada, Balenciaga, Simone Rocha, & Other Stories, Church’s и других.

Кроме того, редактор предложила читателям обратить внимание на длинные ботинки-челси. ““Челси” остаются одной из самых популярных моделей ботинок еще с прошлого года, однако сейчас особенно трендовыми стали высокие сапоги”, — подчеркнула Эггенбергер.

Кроме того, стало известно, что в моду войдут тапки из замши, кожи или меха, которые напоминают домашнюю обувь. Например, такие модели представлены в линейках марок Deiji Studios, Birkenstock и Fitflop.

Популярность также обретут балетки и туфли-сабо, которые стилисты предлагают носить с теплыми носками или колготками.

Последней моделью в подборке стали туфли под названием “мэри-джейн” — модель с круглым мысом и ремешком на толстом каблуке или платформе.

Известно, что впервые такая обувь появилась в 1902 году как элемент иллюстрации комикса Buster Brown. Вскоре основатель бренда Brown Shoe Джордж Браун выкупил их дизайн и начал массовое производство туфель.