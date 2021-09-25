У находящихся в утробе детей вакцинированных матерей нашли антитела

Исследователи взяли образцы крови у 36 младенцев, рожденных матерями, получившими вакцины Pfizer или Moderna. У всех были найдены антитела против коронавируса. Исследование показало, что у женщин во второй половине беременности самый высокий уровень антител в крови пуповины.

Эксперты заявили, что не были удивлены результатами исследования, так как подобные случаи также часто происходят и с другими уколами. Ученые отметили, что это доказывает, что вакцины обладают способностью защищать две жизни одновременно, предотвращая тяжелые заболевания как у матери, так и у ребенка.

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что у беременных женщин, заразившихся коронавирусом, повышается риск развития тяжелого заболевания. Болезнь также может негативно сказаться на ее потомстве. По данным ВОЗ, к группе риска относятся беременные женщины старше 35 лет.