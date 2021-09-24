Будущая первая леди Эстонии Сирье Карис пока не собирается переезжать в Кадриорг: "Я поеду туда, если понадобится"

“Собрали ли вы уже хотя бы половину чемоданов и планируете ли вы переехать временно в Кадриорг?“ — спрашивает корреспондент “Ringvaade”.

“Изначально я не планирую этого делать. Но, конечно, я поеду туда в случае необходимости, — говорит Сирье Карис. — Я выполню все задачи, предусмотренные в протоколе. Но при этом я все еще Сирье Карис, и на данный момент я являюсь директором Тартуского городского музея”.

“И, конечно же, я при всем при этом еще и бабушка”, — отмечает Сирье.

Будущая первая леди добавила, что если она не может больше справляться и задач станет слишком много, она примет следующее решение.

Помимо других ответов, Сирье обращает внимание на то, что в разлуке с супругом могут быть свои плюсы. “Может быть, это плюс, ведь не обязательно быть вместе каждый день. Каждое воссоединение всегда приятно и по-своему обогащает отношения”, — говорит она.