ФОТО | Антипрививочники затравили бренд Valentino за продвижение вакцинации. Всему виной толстовки за 600 евро

Пост с фотографией креативного директора дома Пьерпаоло Пиччоли в худи с надписью “Vaccinated” (“Привит”) появился в официальном аккаунте Valentino. ”Вакцинация стала самым эффективным способом борьбы с этой глобальной пандемией, а также символом уважения к другим и социальной ответственности”, — говорится в подписи к фотографии.

Бренд сообщил, что выпустил худи в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в рамках программы #COVAX, а доходы от его продаж направят на покупку вакцин для нуждающихся стран.

Подписчики модного дома обвинили бренд в политизированности и потребовали, чтобы он занимался исключительно модой. “Займитесь модой. Дайте нам принимать собственные решения по поводу своего здоровья”, “Не могу поверить, что этот дом занимает такую политическую позицию”, “Отписываюсь”, “Нееее, оставьте себе свой свитер”, — написали пользователи.

Кроме того, в комментариях изложили теории антипрививочников и хэштегом призвали к бойкоту бренда.

Как сообщает Reuters, худи выпустили ограниченным тиражом, цена одного предмета — $690 (около 590 евро).